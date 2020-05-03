الهند ترغب في استضافة أولمبياد 2032



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الهندية ناريندر باترا أن بلاده ستضاعف جهودها للفوز بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية لعام 2032، وغيرها من الأحداث الدولية عندما تخف حدة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال باترا في حديث لوكالة «فرانس برس»: إن بلاده لديها بعض الدروس يجب أن تتعلمها، ولكن لن يتم ردعها. وأضاف: «نحن جادون، وبالتأكيد سنتنافس على تنظيم دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2026، وأولمبياد 2032».

وأشار باترا، وهو أيضاً رئيس الاتحاد الدولي للهوكي، إلى أن إعداد الملف بدأ لعام 2032، ولكن العمل مجمد الآن، موضحاً أن المجال مفتوح حتى عام 2025 لاتخاذ قرار نهائي.

وقال باترا: «الآن، هناك فريق يزور مختلف المواقع، ثم يتواصل الحوار معهم ثم يقدمون تقريراً. إنها عملية متواصلة، وأعتقد أنها لن تبدأ قبل ديسمبر / كانون الأول القادم».