اتحاد الإمارات للجوجيتسو يطلق مبادرة «OSS» التطوعية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق اتحاد الإمارات للجوجيتسو مبادرة«OSS» التطوعية التي تخول جميع لاعبي الجوجيتسو، وكافة سكان الدولة من مواطنين ومقيمين،للتطوع والمشاركة في خدمة مجتمعهم .

وأكد فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد أن التطوع في الإمارات شهد نقلة نوعية في الأعوام الأخيرة، وأسهم بشكل كبير في إرساء مبدأ التكاتف الاجتماعي في مختلف المناسبات.

وأضاف: «أصبحنا اليوم نلمس اهتماماً أكبر من جانب الدوائر والمؤسسات على اختلافها، بالعمل التطوعي وزيادة الوعي به حتى يكون أسلوب حياة، كما أصبحت هذه المؤسسات مسهماً رئيسياً في رفد المناسبات والفعاليات بالمتطوعين.

وحول المبادرة التطوعية قال الشامسي: «إن اتحاد الإمارات للجوجيتسو حريص كل الحرص على تبني ودعم الأفكار المبدعة التي تصب في خانة خدمة المجتمع ورد الجميل للدولة وقيادتها الرشيدة، وقد لمسنا في هذه المبادرة امتلاكها لرؤية واضحة وأنها أكثر قرباً من أفراد المجتمع واستعدادها التام لاستقبال الراغبين في التطوع من ثقافات وخلفيات مختلفة تشكل النسيج المجتمعي لدولة الإمارات».

وقالت أميرة المحرمي مديرة فريق «OSS» التطوعي، إن فكرة المبادرة انطلقت مع إسدال الستار على الأولمبياد الخاص العالمي في أبوظبي العام الماضي، حيث تجسدت تجربة التطوع في أبهى حلة، مع مشاركة نحو 21000 متطوع أدوا مهامهم ببالغ الكفاءة والدقة.وأضافت: «مع هذه القاعدة المهمة من المتطوعين المتخصصين والمتمرسين في أعمال التطوع، كان من الأهمية أن نواصل الاستثمار في تطوير برنامج مستدام لرفد القطاعات المختلفة بطيف واسع من المتطوعين، أصحاب المؤهلات والخبرات التخصصية في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والرياضة والسياحة والترويج وغيرها».



وحددت المبادرة مجموعة من الشروط لقبول المتطوعين، وهي ألا يقل عمر المتطوع عن 18 سنة، ويحق لمن هم دون هذه السن التطوع بشرط مشاركتهم تحت إشراف ذويهم، وأن يكون المتطوع حسن السيرة والسلوك، وأن يحصل على الموافقة اللازمة للانضمام إلى الفريق بعد تقديم الوثائق المطلوبة، فضلاً عن توافر بعض المهارات العامة المتعلقة بالعمل الجماعي ومهارات القيادة.

كما تتطلب البطولات العالمية إلمام المتطوعين ببعض اللغات كاللغة اليابانية والروسية والبرتغالية والإنجليزية.