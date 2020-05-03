«المدام» ينظم مسابقة رمضانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي المدام عن إطلاق مسابقة عن بُعد وهي «تلاوة وتجويد القرآن الكريم للأطفال» برعاية مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع مبادرة «شكراً لعطائك»، وتستمر المسابقة حتى نهاية شهر رمضان الكريم، وتستهدف الأطفال من الذكور والإناث من عمر 6 إلى 12 سنة من المواطنين والمقيمين في الدولة، حيث إن المسابقة قائمة على إرسال مقطع فيديو لتلاوة وتجويد القرآن الكريم، وخصصت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للفائزين ويحصل صاحب المركز الأول على 1500 درهم والثاني 1000درهم والثالث 800 درهم والرابع 500 درهم والخامس 300 درهم، وشهادات مشاركة لجميع المشاركين.

وأكد الدكتور حمدان بن كليثم الكتبي، عضو مجلس إدارة النادي رئيس لجنة التسويق والاستثمار أن النادي يسعى من خلال البرامج الثقافية التي ينفذها عن بُعد إلى تشجيع أفراد المجتمع على الاستفادة من أوقات الفراغ في هذه الأجواء الروحانية التي يعيشها الجميع في شهر رمضان المبارك، وتشجيع الأطفال على قراءة وتجويد القرآن الكريم.

وأكد الكتبي أن الإقبال على المسابقة جيد خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك مبيناً أن النادي خصص قنوات للتواصل مع المشتركين، ويمكن لكل أفراد المجتمع المشاركة ممن تنطبق عليهم الشروط.