«كورونا» يكبد الرياضة الأمريكية 12 مليار دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر تقرير لشبكة «إي إس بي إن» الأمريكية، أن حجم خسائر إيرادات القطاع الرياضي في الولايات المتحدة جراء الإغلاق التام الناتج عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد سيبلغ 12 مليار دولار، مع إمكانية ازدياده في حال إلغاء دوري كرة القدم الأمريكي (إن إف إل)، والبطولات الجامعية.

ويشمل حجم الخسائر التجارية الرواتب التي سيدفعها اللاعبون لعمال الملاعب، لكنه قد يكون تقديراً متحفظاً لأنه لا يشمل الرياضة الترفيهية في الهواء الطلق، والمراهنات أو الرياضات الفردية، مثل الجولف والتنس وسباقات ناسكار الأكثر شعبية في سباقات السيارات في الولايات المتحدة.

وقدر باتريك ريش، مدير برنامج الأعمال الرياضية في جامعة واشنطن في سانت لويس، تأثير الإغلاق التام لشبكة «إي إس بي إن» في بطولات المحترفين الكبرى بخسارة تبلغ 5.5 مليار دولار، وبطولات الجامعات بـ 3.9 مليار دولار، والمنافسات الرياضية لفئة الشباب بـ2.4 مليار دولار.

وهذه الأرقام تفترض إكمال نصف موسم دوري البيسبول، ودوري كرة القدم بحضور المتفرجين مقابل إلغاء محتمل للموسم العادي في بطولتي كرة السلة والهوكي، وإقامة مرحلة التصفيات النهائية «بلاي أوف» من دون جمهور، واستئناف المنافسات الرياضية لفئة الشباب في يوليو / تموز المقبل.

وقال ريش «كخبير اقتصادي، ترجع إلى الوراء، تنظر إلى المجزرة التي تحدث.. مشوشاً، مذهولاً، مخدر العقل. كل هذه العبارات، كلها ذات صلة، لأننا لم نرَ أي شيء على هذا النطاق مطلقاً».

وتشمل الأرقام 3.25 مليار دولار كان من الممكن أن ينفقها المتفرجون على البطولات الاحترافية، إضافة إلى 371 مليون دولار من الدخل للعاملين في الملاعب، و2.2 مليار دولار من رسوم حقوق النقل التلفزيوني في الولايات المتحدة.

وفي حال إلغاء دوري كرة القدم سيكلف ذلك أكثر من 11.5 مليار دولار من عائدات النقل التلفزيوني، في حين أن 65 برنامجاً لكرة القدم الأمريكية تتلقى نحو 4 مليارات دولار من أموال التلفزيون، أي نحو نصف الدخل الذي يموّل جميع ميزانيات الإدارة الرياضية.

وذكر التقرير أن هناك ثلاثة ملايين فرصة عمل في جميع أنحاء البلاد تعتمد على الرياضة، من المرشدين والحراس إلى الكشافين والمدربين.

وقال ريش: إنه إذا اضطر للعب بطولة البيسبول من دون جمهور لنصف الموسم، فإن أكثر من ملياري دولار ينفقها المشجعون سوف تضيع.