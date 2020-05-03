مصير معلق لرموز "نادي الأربعين" في الدوري السعودي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

ينتظر حسين عبد الغني قائد فريق أهلي جدة،ومحمد الشلهوب قائد الهلال مصيرهما مع أنديتهما في الفترة القادمة،حيث ينتهي عقد الثنائي بنهاية الموسم الكروي الذي لا يزال معلقاً في السعودية ولم يصدر بشأنه أي قرار رسمي.

المشكلة لا تكمن بنهاية عقد النجمين المخضرمين ،وإنما بالقرار الفني الذي سيصدره الصربي فلادان مدرب الأهلي والروماني رازفان مدرب الهلال ،كون عبد الغني يسير في سن الثالثة والأربعين وسيكمل 44 عاماً في يناير عام 2021 ،ويبلغ الشلهوب في ديسمبر/ كانون الأول المقبل سن الأربعين ،ما يجعل قدرتهما على تنفيذ خطط المدربين خلال المباريات محدودة مقارنة بالدماء الشابة.

ويحسب للنجمين اللذين مثلا الأخضر السعودي في الكثير من الاستحقاقات الدولية وحققا الكثير من البطولات على صعيد الأندية، محافظتهما على الاستمرار في الملاعب حتى هذا السن ،نتيجة الالتزام بالتدريبات والصحة العامة.

على صعيد الأرقام العمرية يتواجد بجانب عبد الغني والشلهوب البرازيلي كاسيو دوس أنغوس حارس التعاون الذي سيعانق الأربعين عاماً في أغسطس المقبل ليشكل مع الثلاثة نادي الأربعين في دوري المحترفين السعودي مع العودة القادمة.

يذكر أن قائمة اللاعبين الأكبر سناً في الدوري السعودي التي يتصدرها عبد الغني تضم أرقاماً مؤثرة على مستوى أداء الفرق والنتائج ،كالمهاجم الفرنسي بافتيمبي غوميز الذي قاد الهلال لتحقيق دوري أبطال آسيا 2019 والذي سيبلغ 35 عاماً في أغسطس المقبل،وأيضاً الجزائري رايس مبولحي حارس الاتفاق والمغربي كريم الأحمدي متوسط ميدان الاتحاد "34 عاماً" وحارس الرائد عز الدين دوخة "33 عاماً" ومهاجم النصر نور الدين أمرابط "33 عاماً".