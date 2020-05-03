ماهي حقيقة مفاوضات شباب الأهلي للبرازيلي إدواردو؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: معن خليل



عاد اسم البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال ليُطرح من جديد كأحد القادمين إلى دوري الخليج العربي، بعدما تم ربط اسمه بمفاوضات مع شباب الأهلي، لاسيما أن اللاعب نفسه أثار الجدل والشك عندما أعاد نشر صورة له كان قد نشرها حساب محمد خليفة سليمان على «إنستجرام».

كما أكدت وسائل إعلام سعودية أن إدارة شباب الأهلي فتحت خط تفاوض مع البرازيلي كارلوس إدواردو لضمه بدءاً من الموسم الرياضي المقبل، لاسيما أن عقده ينتهي في الصيف الحالي، وهو دخل مرحلة 6 أشهر التي يحق له خلالها التفاوض مع أي نادٍ آخر.

كما أكدت المصادر في السعودية أن الهلال يتجه لعدم تجديد عقد اللاعب الذي يلعب مع «الزعيم» منذ 2015. وبالنسبة لشباب الأهلي الذي كان قريباً في الموسم الماضي من ضم إدواردو، فقد أكدت مصادر لـ«الخليج الرياضي» أن متصدر دوري الخليج العربي حالياً لم يحدد حتى الآن حاجاته للموسم المقبل، في ظل عدم وضوح الرؤية حول شكل الموسم الجديد ومتى ينطلق، وكذلك الحال بالنسبة للموسم الحالي الذي لم يسدل الستار عليه بعد، وهل سيتم استكماله أو إلغاؤه.

كما أكدت المصادر أن الفريق المعروف باسم «الفرسان» لم يتوصل إلى اتفاق مع أي لاعب جديد حتى الآن، لاسيما أن كل شيء بعد تفشي فيروس كورونا سيتغير، والميزانيات وسوق الانتقالات التي كانت قبل انتشار الوباء العالمي لن تكون كما بعده.

وبالنسبة للاعبين الأجانب الحاليين، قالت مصادر إن كل ما يحكى عن الرغبة في الاستغناء عن لاعبين معينين بعد انتهاء الموسم الحالي مجرد اجتهادات.