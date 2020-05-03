رفض دعوى لاعبات المنتخب الأمريكي بشأن الأجور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسرت سيدات المنتخب الأمريكي، بطل العالم أربع مرات آخرها في النسختين الأخيرتين، معركة المساواة في الرواتب مع نظرائهن لدى الرجال، وذلك عندما رفض قاض فيدرالي أمس الجمعة دعواهن ضد الاتحاد المحلي للعبة بهذا الشأن.

وفي قراره المؤلف من 32 صفحة، رفض القاضي جاري كلاوسنر من محكمة مقاطعة الولايات المتحدة في وسط كاليفورنيا في لوس أنجليس حجة التمييز في الرواتب التي تقدمت بها اللاعبات في 8 مارس الماضي.

وأعلن القاضي تأجيل النظر في مطالب اللاعبات بخصوص المعاملة غير المتساوية في الإقامة والسفر وغيرها من المجالات إلى وقت لاحق. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 16 يونيو وبانتظار ذلك، يعتبر قرار القاضي بخصوص الرواتب ضربة موجعة للاعبات المنتخب الأمريكي بقيادة النجمة والناشطة النسوية ميجان رابينوي التي تكافح من أجل قضيتهن منذ سنوات عدة.

وعلقت رابينوي بجملة واحدة على قرار القاضي في تغريدة على حسابها في تويتر مؤكدة تصميمها: لن نتوقف أبداً عن القتال من أجل المساواة.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم اللاعبات مولي ليفنسون: سيستأنفن الحكم.

وأوضح القاضي في حكمه، أن المشتكيات رفضن في الماضي اتفاقاً كان سيسمح لهن بتقاضي الرواتب بالتساوي مع لاعبي المنتخب الوطني للرجال.

المطالبة بـ66 مليون دولار ، وقال إن تاريخ المفاوضات بين الأطراف يظهر أن المنتخب النسائي رفض عرضاً للحصول على الرواتب نفسها التي يتقاضاها لاعبو منتخب الرجال، وأنه تخلى عن مكافآت كبيرة كامتيازات.

وخلص القاضي إلى أنه : نتيجة لذلك، لا تستطيع المشتكيات الآن أن ينظرن بأثر رجعي إلى أن اتفاقهن الجماعي أسوأ من منتخب الرجال، بالعودة إلى ظروف المكافآت التي رفضنها هنّ أنفسهن.

وتطالب لاعبات المنتخب الأمريكي اللواتي يسيطرن على كرة القدم العالمية بتتويجهن باللقب العالمي أربع مرات أعوام 1991 و1999 و2015 و2019، بمتأخرات في الرواتب بقيمة 66 مليون دولار بموجب قانون المساواة في المكافآت.

وحددت اللاعبات هذا المبلغ على أساس الفوارق بين المكافآت التي وزعتها الاتحاد الدولي (فيفا) خلال كأس العالم للرجال والسيدات.