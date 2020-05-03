الأهلي المصري ينفي التفاوض مع مهاجم الصفاقسي

نفى مسؤولو النادي الأهلي ما تناقلته بعض التقارير التونسية مؤخراً حول وجود مفاوضات من جانب الأهلي لضم التونسي فراس شواط، مهاجم الصفاقسي التونسي، والمعار إلى صفوف فريق أبها السعودي. وشهدت الفترة الماضية تداول أنباء حول رغبة الأهلي في ضم لاعب الصفاقسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل بحث الأهلي عن صفقات هجومية.

وأكد مسؤولو القلعة الحمراء أن المهاجم التونسي خارج حساباتهم تماماً ولا يُفكرون فيه بأي حال من الأحوال، وأكدوا أن هناك أكثر من لاعب أجنبي ومحلي مُرشحين لتدعيم الفريق الأحمر، سواء في مركز «الجناح» أو صانع الألعاب أو الهجوم، لكن ليس من بينهم فراس شواط، وشددوا على أن اللاعب كان معروضاً على الأهلي منذ عام تقريباً لكن لم يدخل النادي في مفاوضات رسمية معه.

من ناحية أخرى، يبحث السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي قائمة ببعض اللاعبين الأجانب والمحليين المُرشحين للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يستغل المدرب السويسري فترة تجميد النشاط الحالية ويقوم بمشاهدة عدة فيديوهات لأكثر من لاعب أجنبي ومصري مُرشحين لتدعيم مراكز الجناح أولًا ثم صانع الألعاب ثم الهجوم ويمتلك الأهلي حالياً ستة لاعبين أجانب هم المغربي وليد أزارو المُعار للاتفاق السعودي والأنجولي جيرالدو والنيجيري جونيور أجاي والتونسي علي معلول والسنغالي آليو بادجي والمالي آليو ديانج وفي حالة ضم لاعب أجنبي سيضطر للاستغناء عن أحد هؤلاء اللاعبين، وغالباً سيكون جيرالدو بجانب عدم عودة أزارو من رحلة الإعارة.

هذا واستقدم نادي الزمالك، محامياً إيطالياً لقضية محمود كهربا لاعبه السابق الذي انتقل للأهلي، في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والمحامي هو سلفاتوري تشيفالي، الذي عمل مع كانافارو لاعب المنتخب الإيطالي السابق، كما عمل مع عدد من الأندية الإيطالية أبرزها ميلان ونابولي، وحرص تشيفالي على التواصل مع مسؤولي الزمالك بشأن كافة الأمور التي تخص قضية كهربا بعدما تلقى مسؤولو الزمالك رد اللاعب حول القضية التي رفعها ضده مسؤولو الأبيض في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، واتهمه فيها مسؤولو النادي الأبيض بالهروب والسفر للبرتغال للانضمام إلى ألافيش البرتغالي، رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلي.

على خط آخر كشف مصدر باتحاد الكرة، أنه لم يتضح حتى الآن مصير الانتخابات المقبلة سواء بإقامتها في موعدها في أغسطس أو سبتمبر المقبلين أو بتأجيلها لمدة عام، بسبب التضارب الواضح بين قانون الرياضة الجديد ولائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة، وقال المصدر إن الأقرب هو تأجيل الانتخابات لمدة عام، خاصة أن قانون الرياضة ينص على إقامة انتخابات اتحاد الكرة بعد مرور 4 سنوات أو بعد الدورة الأولمبية، أيهما أسبق، بينما تنص لائحة اتحاد الكرة على إقامة الانتخابات بعد الدورة الأولمبية الصيفية، والتي تأجلت إلى يوليو 2021.