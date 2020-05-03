تعاقدات 2019 تهدد الاتحاد والأهلي في السعودية

يواجه قطبا جدة السعوديان «الاتحاد والأهلي» منعطفاً خطيراً مع القضايا التي أصدرت فيها غرفة فض المنازعات في الفيفا قرارات حاسمة، حيث أصبح الناديان بحسب تقارير إعلامية أمام واحد من خيارين، إما التسديد أو استقبال العقوبات الانضباطية التي قد تصل لحد المنع من التسجيل في فترات القيد القادمة أو خطر التهبيط الذي يلجأ إليه الفيفا في الحالات المغلظة.

آخر الآلام التي استقبلها الناديان، قرارين جديدين بحق الاتحاد لمصلحة جريميو البرازيلي وغلطة سراي التركي، وقرار ضد الأهلي لمصلحة كولو كولو التشيلي،وجميعها تعود لتعاقدات من عام 2019.

الاتحاد مطالب بـ4.3 مليون دولار، منها 1.3 مليون دولار لمصلحة جريميو البرازيلي تمثل دفعة من عقد الحارس مارسيلو جروهي، و3 ملايين دولار لمصلحة غلطة سراي من عقد مهاجم الرأس الأخضر جاري رودريغيز الذي أعاره الاتحاد لفناربخشة الموسم الماضي.

وليست مستحقات غلطة سراي وجريميو الوحيدة التي تثقل كاهل العميد، فهناك قضيتان تم النطق بهما لصالح المدافع المغربي مروان داكوستا «3 ملايين دولار» وأخرى لباوك اليوناني ضمن صفقة الصربي بريجوفيتش «2.5 مليون يورو»، ما يجعل إدارة أنمار الحائلي أمام أيام عصيبة إذا لم تنجح المحاولات الودية لإعادة الجدولة، ما قد يضطرها للتضحية ببعض الركائز كرومارينهو الذي مدد عقده حتى 2022.

وحول الأهلي، كسب كولو كولو التشيلي حكماً بالحصول على 1.7 مليون دولار تمثل الدفعة الأخيرة من عقد انتقال متوسط الميدان كلاوديو بايزا لصالح الأهلي في يناير 2019، علماً أن اللاعب لم يبق طويلاً حيث باعه الأهلي إلى نيكساكا المكسيكي في يوليو من العام ذاته لكن باقي مستحقات كولو كولو بقيت لتفتح ملفاً على النادي الجداوي في الفيفا.