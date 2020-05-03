كلباء يجدد عقود 6 لاعبين استعداداً للموسم الجديد

أعلنت شركة الكرة بنادي اتحاد كلباء تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول التي قاربت الانتهاء، في إطار حرص النادي على دعم استقرار الفريق والحفاظ على اللاعبين المميزين وهم: وليد عمبر، وعبد السلام محمد، وداوود علي، بالإضافة إلى البرازيلي وليان جابرئيل، والمصري أسامة الشال في خانة المقيمين، وتم تمديد عقد اللاعب الصاعد سلطان الزعابي.

وأكد علي حسين اللوغاني رئيس شركة الكرة أن الإدارة رسمت خطة لاستقرار الفريق عقب نهاية المرحلة الأولى لدوري الخليج العربي، وذلك بتدعيم صفوف الفريق بأفضل العناصر المحلية والأجنبية القادرة على تحقيق الأهداف المرجوة في استمرار مسيرة النمور في منظومة المحترفين، لافتاً إلى أن جميع التعاقدات والانتدابات التي أنجزها النادي مؤخراً أو خلال الميركاتو الشتوي سواء على صعيد اللاعبين المواطنين أو الأجانب تمت وفق رؤية فنية محددة بناء على احتياجات الفريق استعداداً للموسم الجديد.

وحول توقعاته بشأن مصير الموسم الكروي ودوري الخليج العربي قال اللوغاني: الصحة والسلامة هي الأهم في هذه المرحلة، ولا يوجد نادٍ على مستوى الدولة يتمنى عودة الدوري، في ظل الظروف الحالية التي أحدثها فيروس «كورونا»، فضلاً عن أن المناخ والوضعية الراهنة لا يسمحان بممارسة الكرة، لذلك لا أتوقع عودة المنافسات إلا بعد انتفاء هذه الأسباب، والقضاء تماماً على هذا الوباء.

وعن تعليقه على قرار لجنة الاستئناف فيما يتعلق بحيثيات مباراتهم الدورية الأخيرة أمام بني ياس ضمن الجولة الـ19 لدوري الخليج العربي، قال اللوغاني إنه لم يكن منصفاً لناديه وسار على خطى لجنة الانضباط بشأن رفض الشكوى.

وأضاف: نحن لا نُشكك في نزاهة لجنة الاستئناف لكن هناك نقاطاً جوهرية قدمناها عبر محامي النادي الخاص وهي ليست متعلقة بمجريات مباراة بني ياس فحسب، وإنما هناك جوانب أخرى متعلقة بحكم المباراة أحمد عيسى والمحادثات التي تمت بينه وبين حكام تقنية الفيديو «الفار»، لم يرد بشأنها رد من لجنة الانضباط، فضلاً عن نقاط أخرى متعلقة بمباريات سابقة تعرض فيها فريق اتحاد كلباء لظلم تحكيمي واضح خلال الموسم الكروي الحالي من نفس الحكم المذكور، وفي اعتقادي بأن القضية لم تنته عند هذا الحد ويحق لنا السير في الأمر إلى أبعد مدى حفاظاً على حقوقنا المشروعة.

من جانبه ثمن محمد عبدالله الزعابي مشرف فريق الكرة الكلباوي الخطوة التي اتخذتها شركة الكرة عبر الإسراع في تجديد عقود اللاعبين المميزين الذين قدموا الإضافة المرجوة مع الفريق خلال المرحلة السابقة من أجل الحفاظ على مكتسبات النادي واستقراره.