شكرا لقرائتكم خبر عن عدنان حمد: الأجواء غير ملائمة للعودة إلى العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
أكد عدنان حمد مدرب المنتخب العراقي السابق، صعوبة عودته إلى العمل مجدداً في العراق، واصفاً الأجواء في العراق بأنها غير ملائمة للعمل في المجالين التدريبي أو الإداري.
وقال حمد إن الأجواء صعبة وغير ملائمة للتدريب في العراق في الوقت الراهن، وقال: «لا يوجد ما يساعد على العمل في العراق، الأجواء غير جيدة ولا تساعد على تطبيق الأفكار التدريبية التي أطمح إلى تنفيذها، يبقى حلماً مؤجلاً حتى يصلح الحال في الرياضة العراقية بصورة عامة».
يذكر أن عدنان حمد سبق له أن مثل المنتخبات العراقية المختلفة في ثمانينات القرن الماضي، كما لعب مع فرق سامراء وصلاح الدين والزوراء، والطلبة والقوة الجوية، ثم أشرف على تدريب جميع المنتخبات العراقية، وقاد منتخب العراق الأولمبي إلى الحصول على المركز الرابع في أولمبياد أثينا عام 2004.
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