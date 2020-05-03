مبادرة رياضية مبتكرة لشرطة رأس الخيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مبادرة رياضتك في المنزل في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، ويشرف على تنظيم المبادرة قسم الأنشطة الرياضية في إدارة الإعلام والعلاقات العامة، كما تؤكد هذه المبادرة على أهمية الرياضة وتعميق مفهومها بين منتسبي القيادة بتوفير أفضل الإمكانات للارتقاء بمسيرة الأنشطة الرياضية والمواصلة عليها وذلك في إطار الصحة والسلامة التي تلتزم بها شرطة رأس الخيمة للحفاظ على منتسبيها من تفشي فيرس كرونا ( كوفيد 19 )، حيث أوجدت القيادة عدة بدائل للتشجيع على ممارسة الرياضة من البيت، خلال شهر رمضان المبارك و تشتمل المبادرة على برنامج رياضي لكافة منتسبي القيادة من العنصر الرجالي والنسائي يومياً لمدة ساعة بتخصيص ثلاثة أيام للرجال ويومين للسيدات عبر التطبيقات والبرامج الإلكترونية الذكية والاستعانة بالمدربين المتخصصين من قسم الأنشطة الرياضية لتنفيذها.