أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 2 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 2 / 5 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، فى بيان رسمى.. اللجنة الخماسية تؤكد جاهزيتها لاستئناف الدورى
فى بيان رسمى.. اللجنة الخماسية تؤكد جاهزيتها لاستئناف الدورى
عرضت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خطة الاتحاد في حالة استئناف النشاط الرياضي وذلك خلال استقبال الوزير اليوم بمكتبه للجنة برئاسة عمرو الجنايني وحضور الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة والدكتورة سحر عبد الحق والدكتور أحمد عبد الله والكابتن محمد فضل أعضاء اللجنة، كما حضر الاجتماع الدكتور أحمد الشيخ رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
الأندية تطالب عودة منصب "أمين الصندوق" فى مجلس الجبلاية الجديد
طالب عدد كبير من أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، اللجنة الخماسية لادارة الجبلاية بعودة منصب أمين الصندوق لمجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، ويكون مثله مثل منصب نائب الرئيس ليتم فتح باب الترشيح عليه ويتم اختياره بالانتخاب.
الأهلى يتمسك باستكمال الدورى.. ويؤكد: إلغاء النشاط يهدر الحقوق المالية للأندية
أعلن النادي الأهلي عن موقفه من استئناف النشاط الرياضي إذ يري ضرورة العمل علي استكمال الموسم الكروي ٢٠١٩/٢٠٢٠ في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقاً لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية.. جاء ذلك بعدما قام محمود الخطيب رئيس النادي بإجراء مشاورات مكثفة مع أعضاء مجلس الادارة اليوم،
الزمالك ينتظر عودة "ساسى" لفتح باب تجديد عقده
ينتظر مسؤولو الزمالك، عودة التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، من بلاده، حين استئناف رحلات الطيران المعلقة لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك من أجل الحديث مع اللاعب حول تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.
مروان محسن يترقب بدء جلسات الأهلي لتجديد العقد
ينتظر مروان محسن مهاجم الأهلي بدء جلسات التفاوض معه مع ناديه من أجل تجديد عقده مع القلعة الحمراء الذى ينتهي بنهاية الموسم الجاري ،ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة أولى جلسات التجديد بين المهاجم الدولي وأدارة القلعة الحمراء لتجديد العقد.
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