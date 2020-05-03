شكرا لقرائتكم خبر عن المهدى سليمان يُهدى أغنية "أنت جدع" لعبد الله بكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى المهدى سليمان حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، زميله بالفريق عبد الله بكرى، أغنية الفنان محمد رمضان "أنت جدع"، حيث نشر المهدى صورته مع بكرى عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، مُهديه كوبليه من أغنية محمد رمضان "أنت جدع".

من ناحية أخرى، بلغت القيمة التسويقية للمهدى سليمان فى آخر تحديثاتها عبر موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، حوالى 250 ألف يورو، ما يعادل 4 ملايين و300 ألف جنيه مصري.

وتوقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، والذى تسبب فى توقف الأنشطة الرياضية فى الكثير من دول العالم.

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فيما، حافظ محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، على موقعه فى قائمة أفضل حارس مرمى فى الموسم الجارى، رغم تراجع القيمة التسويقية للاعبين فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وكان محمد الشناوى قد تراجع فى قيمته التسويقية وفقاً لآخر تحديثاتها على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، ليسجل مليوناً و700 ألف يورو، ما يعادل 29 مليون جنيه مصرى، بعدما وصلت قيمته التسويقية قبل ذلك 2 مليون و200 ألف يورو، ما يعادل 37 مليونا و600 ألف جنيه مصرى.

وبذلك يكون حارس الأهلي قد خسر ما يعادل 8 ملايين و600 ألف جنيه مصرى بعد توقف النشاط الرياضي، إلا أنه حافظ على مكانته كأفضل حارس مرمى والأعلى في القيمة التسويقية.

وفى المرتبة الثانية، جاء أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، بقيمة مادية بلغت مليون و300 ألف يورو، ما يعادل 22 مليونا و200 ألف جنيه مصرى، بعدما كان الشناوى قد سجل قيمة بلغت مليوناً و600 ألف يورو قبل شهر أبريل الجارى، ما يعادل 27 مليونا و300 ألف جنيه مصرى.