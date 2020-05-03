شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 3 أهداف لا تنسى للقطبين فى دورى كورونا المتوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت أزمة انتشار فيرس كورونا تحيط بالعالم أجمع، وتسببت فى توقف جميع الأنشطة الرياضية والدورى المصرى منذ شهر مارس الماضى، وشهدت مسابقة الدورى قبل التوقف 3 أهداف لقطبى الكرة المصرية "الأهلي والزمالك" لا يمكن نسيانهم بسبب التوقيت القاتل الذى سجلت فيه تلك الأهداف + 90.

هدف أليو ديانج القاتل فى شباك بيراميدز

تمكن المالى اليود يانج لاعب من أحراز الهدف الثانى "القاتل" لفريقه بمرمى بيراميدز بالدقيقة 91 من عمر الوقت البدل الضائع فى المباراة التى جمعتهما على ستاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الـ16 من بطولة الدورى المصرى، لينتهى اللقاء بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ونجح الأهلي بفضل "الريمونتادا الافريقية" في التغلب على بيراميدز الذى فاز على الأحمر 3 مرات الموسم الماضي بواقع مرتين في الدوري ومرة في الكاس ووذلك بفضل عائلة "آليو" فقد سجل السنغالي آليو بادجي والمالي آليو ديانج هدفين ليواصل الأحمر مسيرة الأنتصارت المحلية الرائعة ويفوز في 13 مباراة من 13 مباراة خاضها ليواصل مسلسل اللاهزية ويصل للنقطة 39 فيما توقف رصيد بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس حينها.

هدف زيزو فى طنطا يهدى الزمالك 3 نقاط

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أحرز أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الهدف الثالث لفريقه فى شباك طنطا لتصبح النتيجة 3 / 2 للفارس الأبيض فى الدقيقة 92 من عمر المباراة التي جمعتهما على استاد غزل المحلة، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز عمر السعيد هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 20 من عمر المباراة، قبل أن يحرز وليد عادل هدف التعادل لطنطا فى الدقيقة 45، وسجل وليد عادل الهدف الثاني لأبناء السيد البدوي من ضربة جزاء فى الدقيقة 69، وأحرز محمد أوناجم لاعب الزمالك هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 87.

هدف السولية ينقذ الأهلي من أول خسارة فى الدورى

تعادل عمرو السولية لاعب النادي الأهلي أمام سموحة في الدقيقة 93 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد الرجوع الي الـ var ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.

لينقذ هدف السولية الذى سجل فى الوقت بدل الضائع، فريق الأهلي من أول خسارة فى مسابقة الدورى، الذى نجح المارد الأحمر فى الوصول لمباراته الـ 17 بدون هزيمة، وحقق 16 فوز وتعادل وحيد.