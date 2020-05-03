أخبار النادى الأهلى اليوم السبت 2 \ 5 \ 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 2 \ 5 \ 2020 شهدت العديد من الاخبار التى نرصدها في سياق التقرير التالي: الأهلى يتمسك باستكمال الدورى.. ويؤكد: إلغاء النشاط يهدر الحقوق المالية للأندية أعلن النادي الأهلي عن موقفه من استئناف النشاط الرياضي إذ يري ضرورة العمل علي استكمال الموسم الكروي ٢٠١٩/٢٠٢٠ في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقاً لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية.. جاء ذلك بعدما قام محمود الخطيب رئيس النادي بإجراء مشاورات مكثفة مع أعضاء مجلس الادارة اليوم، ولخّص النادي رؤيته في النقاط التالية:- مروان محسن يترقب بدء جلسات الأهلي لتجديد العقد Advertisements ينتظر مروان محسن مهاجم الأهلي بدء جلسات التفاوض معه مع ناديه من أجل تجديد عقده مع القلعة الحمراء الذى ينتهي بنهاية الموسم الجاري ،ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة أولى جلسات التجديد بين المهاجم الدولي وأدارة القلعة الحمراء لتجديد العقد. فايلر يرفض عروض شراء "ظهير الأهلي" رغم الاستبعاد الفني رفض مسئولو النادى الأهلى العروض التى تلقاها مؤخراً لشراء محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق، للرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى، رغم أن اللاعب كان خارج حسابات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق طوال الموسم الماضى تقريباً ولم يُشارك إلا على فترات قليلة للغاية. يسعى مسئولو النادى الأهلى، بالتنسيق مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، لحسم ملف المُعارين خلال الفترة المقبلة بعدما طلب أكثر من لاعب مُعار تحديد موقفه للبت فى العروض التى تلقاها خلال الفترة الماضية، وتبحث لجنة التخطيط للكرة بالأهلى مع فايلر موقف المُعارين، وهو ما نرصده فى سياق التقرير التالى: س و ج.. كيف يُفكر الأهلي وفايلر فى ملف المُعارين قبل بدء الميركاتو الصيفى

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