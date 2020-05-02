الامارات | «مليحة» سنة أولى يد.. سادس دوري الأقوياء بلاعبين معارين ومبعدين

شكرا لقرائتكم خبر عن «مليحة» سنة أولى يد.. سادس دوري الأقوياء بلاعبين معارين ومبعدين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال إداري فريق مليحة لكرة اليد، يوسف أحمد: «إن الفريق قدم موسماً رائعاً في ظهوره الأول تاريخياً في دوري أقوياء اليد لمرحلة الرجال، بعدما حقق قفزات رائعة، ومقارعته للكبار، بالوصول إلى المركز السادس في الدوري برصيد 35 نقطة، بفارق الأهداف عن العين والجزيرة صاحبي المركزين الرابع والخامس، متفوقاً على فرقٍ لها تاريخها العريق في ساحات اللعبة، خصوصاً أن هذه النتائج جاءت مع فريق نصف قوامه لاعبين معارين وآخرين مبتعدين عن ممارسة اللعبة».

وأوضح أحمد لـ«الإمارات اليوم»: «إن العمل على الجانب النفسي في مراحل إعداد لاعبي الفريق الذين هم نصفهم من المعارين من الأندية، وآخرين مبتعدين عن ممارسة اللعبة سنوات طويلة، منهم كابتن الفريق عبدالله خليفة، ومحمد مالله اللذان لم يلمسا الكرة طوال السنوات الخمس الماضية، والدفع بهما إلى دخول مراحل إعادة اكتشاف الذات، كانت وراء النتائج الإيجابية، بدايةً من احتلال المركز الثالث في كأس الإمارات أولى مسابقات موسم الرجال لموسم 2019-2020، واتبعت نوفمبر الماضي بلقب أول تاريخي عقب الفوز بلقب بطولة أبوظبي الدولية التي أقيمت في نادي الجزيرة، على حساب فرق عريقة من داخل الدولة وخارجها، وآخرها الدخول شريكاً على المركز الرابع في دوري أقوياء اليد، قبل أن يلعب فارق الأهداف دور الفيصل في احتلالنا للمركز السادس، على حساب فرق لها تاريخيها العريق في كرة يد الإمارات».

وأضاف: «الدعم الذي أولاه مجلس الشارقة الرياضي، وإدارة النادي، برئاسة محمد سلطان الخاصوني، والمتابعة اليومية لمراحل الإعداد، وخبراتي الطويلة كإداري مع المنتخبات الوطنية والأندية، والتعاقد مع مدرب خبير بحجم المصري وليد عبدالكافي صاحب الخبرات الطويلة، مثلت حجر الأساس في القدرة على العمل على الجانبين البدني والنفسي معاً، والتي تكاملت مع رغبة واضحة للاعبين ذاتهم في أنهم على قدر التحدي، واتبعت بتعاقد مع محترف على مستوى عالٍ بحجم الدولي المصري عمر حجاج، جميعها عوامل منحت الفريق القدرة على فرض احترامه وانتزاعه بجدارة لقب (الحصان الأسود) في الدوري».

واستطرد قائلاً: «مثل انتصارنا في بطولة أبوظبي الدولية، نوفمبر الماضي، في بطولة شهدت مشاركة فرق من داخل الدولة وخارجها، وفوزنا في النهائي على العين (32-30)، دفعة كبيرة للاعبينا، خاصوصاً المعارين منهم الذين بلغ غددهم سبعة من أصل الفريق، إذ جاء هذا اللقب ليكشف لهم بأنهم قادرون على حصد النتائج التي تكفل في تغيير الصورة لأنديتهم التي بادرت لإعارتهم، وأنهم جديرون بأن يكونوا أساسيين في فرقهم، لنستطيع من خلال هذا الحماس، جني نتائج قوية في مرحلة إياب الدوري، أهلتنا للفوز على فرق كبيرة كان آخرها الانتصار على شباب الأهلي في الجولة 16، وأهلنا قبل جولة من ختام البطولة لضمان مركزنا السادس بفارق أربع نقاط عن الوصل».

وأشار يوسف إلى أن الفريق سيواصل على النهج ذاته في الموسم المقبل، وقال: «فريق مليحة بات رقماً صعباً في كرة اليد الإماراتية، وهو النهج ذاته الذي سنعمل عليه في الموسم المقبل، بطموح دخول قائمة الأربعة الكبار، خصوصاً أن العديد من اللاعبين المعارين طلبوا تسوية أوضاعهم والانتقال بصورة دائمة إلى صفوف الفريق، كما أن العديد من أندية المقدمة أبدوا رغبتهم في الانتقال إلى صفوف الفريق».

• أرقام وإحصاءات مليحة

المركز: السادس.

النقاط: 35 نقطة.

لعب: 17 مباراة.

فوز: 9 مباريات.

خسارة: 8.

سجل: 470 هدفاً.

الفارق عن الجزيرة الخامس: - 14 هدفاً.

الفارق عن العين الرابع: - 17 هدفاً.

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• ترتيب الدوري قبل جولة على ختام البطولة

1ـ الشارقة: 51 نقطة.

2ـ النصر: 44 نقطة.

3ـ شباب الأهلي: 42 نقطة.

4ـ العين: 35 نقطة.

5- الجزيرة: 35 نقطة.

6ـ مليحة: 35 نقطة.

7ـ الوصل: 31 نقطة.

8ـ بني ياس: 24 نقطة.

9ـ الظفرة: 24 نقطة.

10ـ الوحدة: 19 نقطة.

• ميزانية مليحة 25% من ميزانيات فرق المقدمة

كشف إداري فريق رجال مليحة، يوسف أحمد، أن ميزانية مليحة لا تتجاوز 25% من ميزانيات فرق المقدمة، وقال: «نعمل بميزانية محدودة تعادل ربع ما يصرف على فرق المقدمة، إلا أن النتائج أكدت أن الأموال وحدها لا تكفي من دون الرغبة والإرادة على صنع الإنجازات»

واختتم: «نتطلع منذ الآن إلى ترتيب أوراق الفريق للموسم الجديد، وتجديد التعاقد مع المحترف المصري عمر حجاج، الذي لعب دوراً أساسياً في الفريق، كما سندرس جميع الخيارات المتاحة على صعيد التعاقدات المقبلة».

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