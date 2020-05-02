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الامارات | محمد صلاح يرد بوجوه تعبيرية ساخرة على طلب بيعه

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أحمد طارق-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاعل النجم المصري محمد صلاح، مع المنشور الي نشرته شبكة سكاي سبورتس البريطانية، على حسابها في "إنستغرام" والذي أكدت خلاله أنه حان الوقت بالنسبة إلى لبيع اللاعب المصري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 ورد صلاح على المنشور، بوضع 3 وجوه تعبيرية ساخرة، إذ تفاعل متابعو شبكة سكاي سبورتس مع رد اللاعب المصري، مؤكدين أن ليفربول سيخسر في حال بيعه لهداف الفريق الأول في آخر موسمين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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