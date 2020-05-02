الامارات | محمد صلاح يرد بوجوه تعبيرية ساخرة على طلب بيعه

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يرد بوجوه تعبيرية ساخرة على طلب بيعه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاعل النجم المصري محمد صلاح، مع المنشور الي نشرته شبكة سكاي سبورتس البريطانية، على حسابها في "إنستغرام" والذي أكدت خلاله أنه حان الوقت بالنسبة إلى ليفربول لبيع اللاعب المصري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورد صلاح على المنشور، بوضع 3 وجوه تعبيرية ساخرة، إذ تفاعل متابعو شبكة سكاي سبورتس مع رد اللاعب المصري، مؤكدين أن ليفربول سيخسر في حال بيعه لهداف الفريق الأول في آخر موسمين.

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