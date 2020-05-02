شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يدخل فى صفقات تبادلية مع المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدور فى الأفق محاولات لإتمام صفقات تبادلية بين الاتحاد السكندرى والمقاصة، فى ظل سعى الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف لضم محمد إبراهيم ومحمد دبش، لاعبى فريق مصر المقاصة، فى الوقت التى يسعى فيه المقاصة لاستعادة لاعبه ولاعب الأهلى السابق هشام محمد، وكذلك سعى إيهاب جلال، المدير الفنى للمقاصة، لضم حارس الاتحاد والزمالك السابق عماد السيد، وربما تشهد الفترة المقبلة صفقات تبادلية بين الناديين.

وفى السياق نفسه، أكد الإيفوارى رزاق سيسيه، مهاجم نادى الاتحاد، رغبته فى الاستقرار بصفوف الاتحاد السكندرى، بعد أن شهدت الفترة التى تواجد خلالها بالفريق حالة من الانسجام بين اللاعب وزملائه وأيضا بينه وبين جماهير الإسكندرية بوجه عام، كما أكد سيسيه للمقربين أيضًا أنه لا يسعى للحصول على الأموال فى أى نادٍ آخر بقدر ارتياحه النفسى فى صفوف زعيم الثغر. وكان المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أعلن مؤخرا عن نيته فى عدم تجديد إعارة رزاق سيسيه، المعار إلى الاتحاد، وزميله معروف يوسف، المعار إلى المقاولون العرب.