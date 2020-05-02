شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ينفي عودة الدوري والنشاط الرياضي بعد شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتمع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، باللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى، لمناقشة الخطة الفنية للاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

وقال وزير الرياضة إن الجلسة الهدف منها هو التأكيد على استعداد وجاهزية الاتحاد، ورؤية اللجنة الخماسية فى تحديد الإطار الفنى الخاص بتحديد عدد من الاستادات التى من الممكن أن يكون لها دور كبير فى استضافة المباريات المحلية خلال المرحلة المقبلة حال قرار الدولة بعودة النشاط فى أى وقت.

وشدد «صبحى» على أن عودة النشاط الرياضى وعودة الدورى ستقررهما الحكومة المصرية ورئاسة مجلس الوزراء فقط وفقا للمعطيات الراهنة وفى ضوء المستجدات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأوضح أن معطيات الواقع الحالى تشير إلى صعوبة عودة النشاط خلال الوقت الحالى، نافيا بذلك ما نشرته بعض المواقع بعودة النشاط خلال هذا الشهر.

وتضمن الاجتماع مناقشة الإجراءات والضوابط الخاصة بإجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى إطار التنسيق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم وفى ضوء ملابسات الموقف الحالى والخاص بإجراءات الحكومة المصرية لمواجهة انتشار وتداعيات فيروس كورونا.

فيما تفقد وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، عضو المكتب التنفيذى للجنة الأوليمبية الدولية، الأعمال الإنشائية الجارية الآن بالصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، وهى ضمن الصالات الرياضية التى ستستضيف فعاليات بطولة العالم لكرة اليد ٢٠٢١.

وشملت الجولة تفقد كل من الصالة الرياضية المغطاة، مقر الاتحاد المصرى لكرة اليد، والأكاديمية الإفريقية لكرة اليد، فندق اللاعبين والذى يضم ما يقرب من ٤٠ غرفة.

فى شان آخر نفى الدكتور محمد فوزى المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة ما تم تناوله من أخبار حول اتجاه الوزارة لفتح الأندية ومراكز الشباب بدءاً من منتصف شهر مايو الجارى واستئناف النشاط الرياضى.

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وأكدت الشباب والرياضة فى بيان رسمى التزام الوزارة التام بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات وإيقاف النشاط الرياضى ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.