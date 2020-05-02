شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يدرس التعاقد مع أحمد رفعت.. وجوميز يرحب باستئناف الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل أحمد رفعت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، والمعار إلى صفوف الاتحاد السكندرى حتى نهاية الموسم الجارى ضمن حسابات الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلى، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واستقر مسؤولو قلعة «الدراويش» على الدخول فى مفاوضات مع الزمالك، للتعاقد مع أحمد رفعت، سواء عن طريق صفقة تبادلية أو إعارة لمدة موسم، وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب رحب بالانضمام للإسماعيلى فى حال تأكد عدم مشاركته بشكل أساسى مع الزمالك.

من جهة أخرى، تعثرت مفاوضات النادى مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى، بسبب إصرار اللاعب على الحصول 3 ملايين جنيه فى الموسم، ويرى مسؤولو النادى أن القيمه المادية التى يطلبها اللاعب كبيرة عن المبلغ المخصص للتعاقد مع حارس مرمى، وكان سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى، دخل فى مفاوضات قوية مع اللاعب فى الفترة الماضية وأيضا مع مسؤولى نادى الإنتاج الحربى، بعدما تمسك ديديه جوميز المدير الفنى للفريق بضرورة التعاقد مع حارس مرمى جديد لتدعيم هذا المركز فى ظل عملية التدوير التى يقوم بها سعفان الصغير بين الثنائى محمد مجدى ومحمد فوزى حارسى الفريق الأصفر.

فيما، رحب ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى بعودة بطولة الدورى الممتاز من جديد عقب انتهاء شهر رمضان، ومن ثم عودة الحياة الكروية، واستئناف المشاركة فى البطولة العربية التى وصل الفريق للدور قبل النهائى.