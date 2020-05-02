شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقر على حارس الإنتاج بديلًا لإكرامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بالتعاقد مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى، لتعويض رحيل شريف إكرامى عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى، وأشاد فايلر بمستوى الحارس بعدما شاهد عددا من المباريات التى شارك فيها ومنح المدير الفنى لجنة التعاقدات الضوء الأخضر لبدء المفاوضات الرسمية مع الفريق البترولى لمعرفة الشروط المالية لحسم الصفقة التى يرغب الجهاز الفنى للأهلى فى حسمها لتكون أولى الصفقات التى تنضم للفريق، كما بدأت لجنة التعاقدات فى البحث عن مهاجم أجنبى جديد بالرغم من اقتراح اتحاد الكرة تخفيض أعداد الأجانب فى الأندية.

عامر عامر تألق مع الإنتاج الحربى ولفت أنظار الأندية إليه

وتجاهل الأهلى اقتراح الجبلاية بعدما أعلن رفضه تطبيقه بداية من الموسم الجديد بداعى أن تخفيض أعداد الأجانب سيكبد النادى خسائر كبيرة، وتضم قائمة الأهلى 6 محترفين هم: أليو بادجى وأليو ديانج وجيرالدو وجونيو أجايى وعلى معلول ووليد أزارو المعار إلى الاتفاق السعودى، وتنتظر الإدارة حسم الملف سريعا حتى تتمكن الأندية من توفيق أوضاعها مع المحترفين الأجانب، فيما طلبت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، من رينيه فايلر المدير الفنى، تحديد موقفه من عودة محمد شريف لاعب الفريق المعار لنادى إنبى وتنتهى إعارته بنهاية الموسم الجارى، وذلك حتى يتمكن النادى من الاستفادة من تسويق اللاعب الذى تلقى عرضين من أحد الأندية السعودية وآخر إمارتى للانضمام إلى أحدهما بداية من الموسم الجديد.

على الجانب الآخر، رفض حسام عاشور، لاعب وسط الفريق حسم قراره الأخير من عرض النادى الأهلى بالاعتزال فى نهاية الموسم الجارى وعمل مباراة اعتزال وإعداده للعمل الإدارى على حساب النادى مع منحه حرية اختيار العمل فى قناة النادى أو العمل الإدارى بأحد فرق قطاع الناشئين بينما يفكر عاشور فى الاستمرار داخل الملاعب خاصة بعدما ترددت أنباء عن تلقيه عرضا من أحد الأندية الإماراتية مؤخرا لكن المفاوضات توقفت مؤقتا بسبب ظروف تعليق النشاط الكروى فى جميع الدول نتيجة فيروس كورونا، وشهدت الفترة الماضية مشاورات بين اللاعب وعدد من المقربين داخل النادى لمساعدته فى حسم مصيره والرد على النادى.