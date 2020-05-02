شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يقترب من العودة للزمالك.. ومنصور يطالب كارتيرون بتحديد الصفقات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب عمر جابر، لاعب الفريق الكروى الأول لنادى بيراميدز ولاعب الزمالك السابق، من العودة لارتداء الفانلة البيضاء مجدداً بعدما قطع مرتضى منصور، رئيس النادى، شوطاً كبيراً مع سالم الشامسى، رئيس نادى بيراميدز، نحو إتمام الصفقة، بعدما أبدى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، رغبته فى ضم عمر جابر، لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق، خلال الموسم المقبل، فضلاً عن إبداء اللاعب رغبته فى العودة للزمالك مجدداً.

وينتظر أن يحسم مرتضى منصور انضمام جابر إلى القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة المقبلة، لتكون أولى صفقات الزمالك فى الموسم الجديد، خصوصاً أن الفريق يسعى لتدعيم صفوفه بالعديد من العناصر المتميزة، فضلاً عن تصعيد عدد من اللاعبين المتميزين من قطاع الناشئين، حتى يتسنى للفريق مواصلة مسيرة انتصاراته فى البطولة الإفريقية، التى يسعى الفريق للفوز بلقبها، واستعادة اللقب الغائب عن الزمالك منذ عام 2002.

يأتى هذا فى الوقت الذى طلب فيه مرتضى منصور من باتريس كارتيرون تحديد احتياجاته لتدعيم الفريق للموسم المقبل، من صفقات متميزة، حتى يتسنى الترتيب لها مبكراً والاستعداد لضمها لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

ويُنتظر أن يبدأ كارتيرون فى التشاور مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، للاتفاق على العناصر التى يحتاجها الفريق لتدعيم صفوفه، الفترة المقبلة، وتحديد الأسماء المرشحة للانضمام للزمالك، حتى يكون هناك وقت كافٍ أمام مجلس الإدارة لاتخاذ كل الخطوات نحو عملية التفاوض.