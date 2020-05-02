شكرا لقرائتكم خبر عن مسعود أوزيل ينشر صورة مبشرة لعشاق الساحرة المستديرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في الوقت الذي ينتظر فيه عشاق لعبة كرة القدم «الساحرة المستديرة» حول العالم عودة النشاط والمباريات خاصة في الدوريات الأوروبية الكبرى بعد توقف طويل بسبب انتشاء وباء فيروس «كورونا».

قام مسعود أوزيل، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، بنشر صورة على حسابه الشخصية بموقع الصور «انتسجرام»، فسرها كثيرون بقرب عودة المباريات من جديد، حيث يظهر اللاعب الألماني في الصورة وهو يتأهب لدخول أرض الملعب تحت رقم 10 بدلا من رقم 19 في إحدى المباريات سابقا، وذلك في إشارة إلى انتهاء «كوفيد-19».

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قررت تحديد 10 ملاعب محايدة من أجل استكمال مباريات «البريميرليغ»، بعد الاجتماع الذي عقد مع مسؤولي الأندية ومديريها مؤخرا.

وأكد الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي، اليوم الجمعة، أن الفرق اتفقت على أهمية استكمال البطولة هذا الموسم، لذلك وافقت على التخلي عن ملاعبها، من أجل ضمان استمرار الدوري وإنهاء الموسم بشكل لائق.

وتعتمد خطة الخبراء على اختيار 10 ملاعب آمنة لإقامة المباريات خلف الأبواب المغلقة، بدون حضور جماهيري، لضمان السلامة والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويبقى القرار الهام بالعودة إلى التدريبات وفتح الملاعب في يد الحكومة البريطانية، وفقا للبيان الصادر من الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز.

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