شكرا لقرائتكم خبر عن الصراع مع جماهير الرجاء مستمر.. الأهلي يستعيد صدارة استفتاء «ماركا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد النادي الاهلي صدارة استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية لأفضل شعارات الأندية على مستوى العالم بفارق يصل غلى 200 ألف صوت عن صاحب المركز الثاني نادي الرجاء المغربي.

وكان نادي الرجاء البيضاوي المغربي قد تقدم على نادي الأهلي خلال الساعات الاولى من صباح اليوم السبت، إلا أن تصويت جماهير الأهلي بغزارة أعاد الصدارة لناديهم بـ مليون و800 صوت، وخلفه الرجاء بـ بمليون 600 ألف صوت.

كانت صحيفة «ماركا» الإسبانية أطلقت الاستفتاء، الأربعاء الماضي، بوضع 50 شعارًا لأكبر الأندية على مستوى العالم.

ويحتل فلومينزي البرازيلي المركز الثالث بـ142 ألف صوت، فيما يتواجد ريال مدريد في المركز الرابع، وليفربول بالمرتبة السابعة، يليه برشلونة ثامنًا، وفي المركز التاسع سيسكا موسكو، وبيشكتاش التركي في المركز العاشر.