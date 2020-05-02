شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تسجيله هدفًا في «النشامي».. لاعب عراقي يروي تفاصيل حبسه في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف لاعب منتخب العراق السابق، رزاق فرحان، تفاصيل حبسه في الأردن بعد زيارته له عقب المباراة الشهيرة بين منتخبي «النشامى» و«أسود الرافدين» في نهائي البطولة العربية لكرة القدم 1999.

وقال فرحان في حديث لبرنامج «3-1» الذي تبثه قناة السومرية العراقية: «بعد سقوط بغداد عام 2003، كنت محترفا في نادي الشارقة الإماراتي، حينها قررت العودة إلى بغداد عن طريق الأردن».

وأضاف «حين وصلت مطار عمان الدولي، أبلغني ضابط في المطار بأني لن أدخل إلى الأراضي الأردنية»، وسألني: «ألست أنت من سجل الهدف الرابع على الأردن؟، قلت له: نعم لكن لماذا».

وتابع فرحان: «ظننت منه أنه يمزح، لكن بعدها كبل يداي وزجني بالسجن لثلاثة أيام ثم بعدها عدت إلى العراق».

يذكر أن تلك المباراة «المجنونة» التي شهدت «ريمونتادا» تاريخية لمنتخب أسود الرافدين بعد أن كان متأخر بنتيجة 4-0 واستطاع تسجيل 4 أهداف من الدقيقة 70 من زمن المباراة حتهى نهايتها بالتعادل 4-4 وحسمها منتخب الأردن بركلات الترجيح.

Advertisements