شكرا لقرائتكم عزمي مجاهد: موقف اتحاد الكرة قانونى 100% فى مزايدة تطبيق تقنية الفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة فى اتحاد الكرة ، حقيقة ما يثار حول قانونية المزايدة التى أجراها مسؤولو اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية مع إحدى الشركات العالمية وابرام عقود تطبيق تقنية الفيديو. وقال عزمى مجاهد إن موقف الجبلاية قانونى بنسبة 100% فى مزايدة تطبيق تقنية الفيديو قبل تفعيلها في الدورى الممتاز فى الموسم الجارى. Advertisements وأضاف ان الإجراءات الخاصة بمزايدة تطبيق تقنية الفيديو جرت تحت إشراف الجهات الرقابية والشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الشؤون القانونية فى اتحاد الكرة. ولفت الى ان اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تلقت خطاب شكر من الجهة الادارية المتمثلة فى وزارة الشباب والرياضة على النزاهة والشفافية فى العقود المبرمة بين الجبلاية واحدة الشركات العالمية المتخصصة في تقنية الفيديو.

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