شكرا لقرائتكم الزمالك يبحث عن مهاجم سوبر خوفا من رحيل مصطفي محمد لأوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو الزمالك التعاقد مع مهاجم سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط الهجوم في حالة رحيل مصطفي محمد مهاجم الفريق للاحتراف الخارجي في ظل تلقيه بعض العروض الشفهية بالانتقال إلي إحدي الدوريات الأوروبية الموسم المقبل.

وارتبط اسم الزمالك بالتفاوض مع بعض المهاجمين في الدوري في مقدمتهم الفلسطيني محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي وحسام حسن مهاجم سموحة ، ويبحث الزمالك التعاقد مع 2 مهاجمين احدهما سوبر لتدعيم الفريق تحسبا لرحيل مصطفي محمد.

من ناحية أخري ينتظر مسؤولو الزمالك، عودة التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، من بلاده، حين استئناف رحلات الطيران المعلقة لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك من أجل الحديث مع اللاعب حول تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

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يأتى قرار الزمالك فى ظل الرغبة المتبادلة بين مسئولى الأبيض وساسى حول استمراره فى القلعة البيضاء، بعد استبعاد رحيله عن الفريق فى فترة الانتقالات المقبلة، لكونه أحد الركائز الأساسية للفريق الأبيض منذ ضمه من صفوف النصر السعودى، حيث يتبقى فى عقده موسم مع القلعة البيضاء بخلاف الموسم الحالى، المتوقف لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ومن المنتظر، أن يفتح مسؤولى الزمالك باب استمرار فرجانى ساسى وتجديد التعاقد معه حين عودته من تونس، بعد جس نبضه أكثر من مرة وتأكيده حول رغبته فى مواصلة مشواره بالقميص الأبيض حيث يعد هذا الموسم هو الثانى له داخل القلعة البيضاء بعد ضمه الموسم الماضى من النصر السعودى، ليصبح أحد الركائز الأساسية بالفريق الأبيض.

ويحرص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على التواصل معهم بشكل مستمر إلى جانب باقى لاعبى الفريق للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.