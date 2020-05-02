شكرا لقرائتكم صور .. كهربا وصالح جمعة وأصدقائهما على مائدة إفطار رغم تحذيرات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جمعت مائدة إفطار كلاً من صالح جمعة ومحمود عبد المنعم كهربا لاعبا الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، مع عدد من أصدقائهما، رغم التحذيرات التى سبق وشدد عليها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، بشأن التواجد فى تجمعات كبيرة خلال شهر رمضان المعظم لحمايتهم من التعرض لفيروس كورونا، خاصة بعد انتشار صور لثنائى الفريق صالح وكهربا وسط تجمع كبير من الأصدقاء.

ونشر صالح جمعة وكهربا عبر استورى صفحتهم الرسمية على انستجرام، صور خلال تناولهم وجبة الإفطار مع أصدقائهم وتجمعهم فى منزل أحدهما.

وقرر جهاز الكرة بالأهلى مضاعفة العقوبة على اللاعبين حال تأكد مشاركة أي لاعب في الدورات الرمضانية خلال شهر رمضان المعظم، نظراً لخطورة الأمر، ليس فقط لتجنب تعرض أياً منهم للإصابة، ولكن بسبب خطر فيروس كورونا أيضاً.

وفرض جهاز الكرة بالأهلى عدداً من الممنوعات على اللاعبين ليتم تجنبها خلال شهر رمضان أبرزها تجنب التجمعات في رمضان، كما حذر جهاز الكرة لاعبي الأهلي من الإفراط في تناول الطعام خلال شهر رمضان لتجنب زيادة الوزن، كما تم التأكيد أنه في حالة زيادة وزن أي لاعب سيتم فرض عليه عقوبات كبيرة، كما أكد فايلر ومعاونيه على ضرورة الالتزام بالبرنامج التدريبي اليومي الموضوع للاعبين لأدائه في المنزل خلال فترة التوقف.

من ناحية أخرى تبرّأ السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من "ظُلم" صالح جمعة لاعب الفريق بعدما شهدت الفترة الماضية تزايد "موجة" الهجوم ضد المدرب السويسرى بدعوى أنه لم يمنح اللاعب فرصة كافية للتعبير عن قدراته الفنية ولم يتعامل معه بشكل جيد.

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وكشف مصدر فى الأهلى عن حديث دار مؤخراً بين فايلر وأحد مسئولى النادى، أكد خلاله الأول أنه كان يتمنى الاعتماد على صالح جمعة والاستعانة به فى المباريات لكن اللاعب لم يلتزم بالتعليمات ولا بتوجيهات الجهاز الفني.

وقال فايلر خلال "وصلة الدردشة" مع المسئول الأهلاوى، "حاولت كثيراً "تقويم" صالح جمعة وتوجيه نصائح كثيرة له حتى يلتزم ويظهر بشكل جيد فى التدريبات ولكن دون جدوى".

وأضاف المدرب السويسرى، "لا أنكر أن صالح جمعة صاحب مهارات فنية عالية وقدرات كبيرة لكنه لم يستغلّها ولا يحاول إظهار هذه القدرات فى الملعب، لذا لا يستحق الحصول على فرصة.. لم أكن أول مدرب يتجاهل صالح فقد علمت أنه لم يٌُشارك مع أكثر من مدرب بل وفى أكثر من نادٍ، وهذا يؤكد أن المشكلة فيه وليس فى المدربين الذين يقومون بتدريبه".

وتابع فايلر، "لا يوجد مدرب فى العالم يرفض الاستعانة بلاعب سيُفيد الفريق.. أى مدرب يبحث عن أصحاب المهارات الخاصة، لكن إذا كان هذا اللاعب غير ملتزم فلا جدوى من الاعتماد عليه، ومن الأفضل الاستغناء عنه."َ

وكان فايلر قد طلب بيع صالح جمعة فى يناير الماضى لكن محاولات تسويقه فشلت ليستمر اللاعب فى الفريق حتى الآن، لكنه سيرحل بنهاية الموسم الحالى، خاصة فى ظل تجميد النشاط الرياضى جراء وباء كورونا.