شكرا لقرائتكم شيكابالا وجنش يهنئان مصطفى فتحى بعيد ميلاده: "كل سنة وأنت طيب يا صاصا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص ثنائى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، محمود عبد الرزاق شيكابالا، ومحمود عبد الرحيم جنش، على تهنئة زميلهما مصطفى فتحى بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر شيكابالا وجنش عبر استورى صفحاتهما الرسمية على انستجرام، صورًا لمصطفى فتحى مهنئينه بعيد ميلاده، حيث شبهه الفهد الأسمر بحباية الكريز، فيما قال جنش له: "كل سنة وأنت طيب يا صاصا يا جميل".

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ويرفض مسؤولو الزمالك، الزج باسم مصطفى فتحى، فى أية صفقات تبادلية خلال فترة الانتقالات المقبلة ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن مصطفى فتحى خارج حسابات الرحيل عن الزمالك وإن إدارة القلعة البيضاء لن تفرط فى جهوده بأي شكل بعدما كشف وسطاء إن الإسماعيلى لديه رغبة فى استعارة مصطفى فتحى من الزمالك.

فيما طالب مسئولو الزمالك، اتحاد الكرة، بتحديد موعد لعودة بطولة الدورى الممتاز، خلال الفترة الحالية، وذلك حتى يتمكن الفريق الأبيض من وضع السيناريو الخاص به للإعداد لتلك المسألة فى ظل خوض اللاعبين لبرامجهم التدريبية بالمنزل بالإضافة إلى رفض مسئولى الزمالك مناقشة أى أمر يخص رواتب الفريق انتظارا لمصير النسخة الحالية من بطولة الدورى الممتاز.