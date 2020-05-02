شكرا لقرائتكم جمال محمد على: ملتزمون بكافة الإجراءات الوقائية حال عودة النشاط الكروي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية، إن اتحاد الكرة ملتزم بكافة الإجراءات الوقائية حال عودة النشاط الكروي وسنحتاج ميزانيات كبيرة.

وأضاف جمال محمد على ، مع الإعلامى، سيف زاهر، في برنامج ملعب on time sport , على قناة 1 on time sport، سنطالب الاتحاد الأفريقي بتأجيل الرد على خطابه حتى 18 مايو الجاري انتظارا لقرارات الحكومة المصرية.

وتابع نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المؤقت ، أن المركز الاعلامى باتحاد الكرة مستمر في عمله بعد جلسة الوزير اليوم وسيكون قرار الحكومة حاسم في عودة النشاط الرياضى من عدمه ، مضيفا و لن نقبل بأى خلافات بين وزارة الشباب والرياضة وبين اتحاد الكرة .

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وواصل جمال قائلا : "ناقشنا مضمون خطابا المخالفات الوارد من وزير الشاب والردود المكفولة لها ، واتبعنا كافة الاجراءات القانونية في التعاقد بشان تقنية الفيديو، مؤكدا أن تغير شعار اتحاد الكرة القدم يحتاج قرار مباشر من الجمعية العمومية .

وأنهى حديثه قائلا إن عدم استكمال النشاط الرياضي يعنى عدم دعوة الجمعية العمومية، مضيفا أن وزير الرياضة مساند لكل الاتحادات الرياضية في مصر وأشاد بمجهود اللجنة الخماسية لتحمل الأعباء والضغوط من كل المؤسسات