شكرا لقرائتكم فيرنر يرفض بايرن.. ويفضل الاحتراف خارجياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف المهاجم الألماني، تيمو فيرنر، في مقابلة صحافية نشرت، اليوم السبت، أنه يفضل الاحتراف الخارجي عن الانضمام إلى بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم في حال قرر الرحيل عن فريقه الحالي لايبزيغ.

ومازال عقد فيرنر مع لايبزيغ مستمرا حتى 2023، ولكن يتردد أن بإمكانه الرحيل مقابل 60 مليون يورو في الصيف وسط اهتمام عدة أندية أوروبية بالحصول على خدماته.

وترددت أحاديث العام الماضي أن نادي بايرن ميونخ يرغب في التعاقد مع اللاعب، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق، إذا وضع بايرن نصب عينيه التعاقد مع ليروي ساني جناح مانشستر سيتي الإنجليزي.

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وترددت تقارير مفادها أن ناديي ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين من بين الأندية الأوروبية التي تسعى للتعاقد مع اللاعب البالغ 24 عاما، بينما قال فيرنر لصحيفة "بيلد" إنه من غير المرجح الانتقال لنادٍ آخر في البوندسليغا.

وأضاف تيمو: بايرن ناد عظيم، لا نحتاج للحديث عنه. وأثبت هانسي فليك هذا الموسم أنه مدرب جيد للغاية. ولكن إذا أصبح الانتقال قضية، أفضل الاحتراف خارجياً عن الانتقال لبايرن، لكن التحدي في دوري مختلف هو الذي سيروق لي أكثر قليلا من الانتقال لنادٍ آخر في البوندسليغا.

غير أن فيرنر قال أيضا إنه لا ينوي تحت أي ظرف الرحيل عن لايبزيغ الذي تأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، في الصيف، وأتبع: أقدر كثيرا ما لدي هنا في لايبزيغ ولن أقول لابد أن أرحل من هنا.