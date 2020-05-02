شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يترقب بدء جلسات الأهلي لتجديد العقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مروان محسن مهاجم الأهلي بدء جلسات التفاوض معه مع ناديه من أجل تجديد عقده مع القلعة الحمراء الذى ينتهي بنهاية الموسم الجاري ،ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة أولى جلسات التجديد بين المهاجم الدولي وأدارة القلعة الحمراء لتجديد العقد.

ويدرس مسئولو الأهلي تجديد عقد مروان محسن لمدة ثلاثة مواسم بعدما أوصى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بضرورة تجديد عقد مهاجم الفريق والإبقاء عليه لحاجة الفريق لجهوده رغم حالة عدم التوفيق التي يُعاني منها اللاعب في كثير من المباريات لكن فاير يرى أن مروان محسن مهاجم قوي وتحركاته مُفيدة للفريق ويصنع فرص لزملاؤه لذا لابد من بقاؤه.

وقال مصدر في الأهلي أن لجنة التخطيط للكرة بالنادي تدرس تجديد عقد مروان محسن لمدة ثلاثة مواسم على أن يحصل في الموسم الأول على 7 مليون جنيه و8 مليون جنيه في الموسم الثالث ويرتفع المبلغ إلى 10 مليون جنيه في الموسم الثالث ، وشدد المصدر على أن مسئولو القلعة الحمراء سيعقدون جلسة خاصة مع تامر النحاس وكيل أعمال مروان محسن في غضون الأيام المقبلة.

وأوضح المصدر أنه رغم أن الاتفاق العام في النادي هو التجديد لمروان محسن لمدة ثلاثة مواسم إلا أن إقتراحاً في لجنة التخطيط يوصي بالتجديد للاعب موسمين فقط خاصة وأنه يبلغ حالياً من العمر 31 عاماً ويتناقش مسئولو النادي حالياً حول مدة العقد وفي حالة التجديد لمدة موسمين سيحصل اللاعب على 18 مليون جنيه في الموسمين بواقع 8 مليون جنيه في الموسم الأول و10 في الموسم الثاني .