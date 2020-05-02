شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف مفاجأة بشأن تغيير شعار "الدورى وكأس مصر والسوبر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فجر مسئولو اتحاد الكرة، مفاجأة بشأن الأنباء التى ترددت حول رغبتهم فى تغيير شعار اتحاد الكرة، موضحين أن هذه الأنباء مغلوطة وأنهم طلبوا تصميم شعار جديد لمسابقة الدورى المصرى وكأس مصر والسوبر المحلى، إلا أن البعض فسر ذلك برغبتهم فى تغيير شعار اتحاد الكرة وهو ما يحتاج موافقة الجمعية العمومية.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أن اللجنة الخماسية أرسلت منذ فترة خطابا رسميا لوزارة الشباب والرياضة، من أجل الموافقة على إجراء مزايدة بين الشركات العالمية التي نفذت تعديل شعار الدوري الإنجليزي ونادي يوڤنتوس الإيطالي وعلامة دوري الأبطال لتنفيذ branding للدوري المصري والسوبر وكذلك بطولة كأس مصر.

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وأوضح مسئولو الجبلاية أن الخطوة تأتي ليكون الدوري المصري على نفس القدر أسوة بالدوريات العالمية خصوصا وأن السنة المقبلة ستشهد مئوية الاتحاد المصري، ويجب الاحتفال بهذا الحدث بالشكل الأمثل، إلا أن خطاب وزارة الرياضة بالرفض جعل اللجنة الخماسية تغلق هذا الملف.

وتطرق مسئولو الجبلاية إلى المبالغ التى ترددت حول تكلفة تصميم الشعارات الجديدة فى حالة الموافقة عليها، مؤكدين أن هذا الأمر يتم من خلال مناقصات سرية ومناقشة العروض المالية ولا يمكن الحديث عن أى مبالغ إلا بعد طرح المناقصات ومناقشة العروض المالية وهو ما لم يحدث.