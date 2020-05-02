شكرا لقرائتكم خبر عن رغم التحذير.. مائدة إفطار تجمع كهربا وصالح جمعة وأصدقائهما "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمعت مائدة إفطار كلاً من صالح جمعة ومحمود عبد المنعم كهربا لاعبا الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، مع عدد من أصدقائهما، رغم التحذيرات التى سبق وشدد عليها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، بشأن التواجد فى تجمعات كبيرة خلال شهر رمضان المعظم لحمايتهم من التعرض لفيروس كورونا، خاصة بعد انتشار صور لثنائى الفريق صالح وكهربا وسط تجمع كبير من الأصدقاء.

ونشر صالح جمعة وكهربا عبر استورى صفحتهم الرسمية على انستجرام، صور خلال تناولهم وجبة الإفطار مع أصدقائهم وتجمعهم فى منزل أحدهما.

وقرر جهاز الكرة بالأهلى مضاعفة العقوبة على اللاعبين حال تأكد مشاركة أي لاعب في الدورات الرمضانية خلال شهر رمضان المعظم، نظراً لخطورة الأمر، ليس فقط لتجنب تعرض أياً منهم للإصابة، ولكن بسبب خطر فيروس كورونا أيضاً.

وفرض جهاز الكرة بالأهلى عدداً من الممنوعات على اللاعبين ليتم تجنبها خلال شهر رمضان أبرزها تجنب التجمعات في رمضان، كما حذر جهاز الكرة لاعبي الأهلي من الإفراط في تناول الطعام خلال شهر رمضان لتجنب زيادة الوزن، كما تم التأكيد أنه في حالة زيادة وزن أي لاعب سيتم فرض عليه عقوبات كبيرة، كما أكد فايلر ومعاونيه على ضرورة الالتزام بالبرنامج التدريبي اليومي الموضوع للاعبين لأدائه في المنزل خلال فترة التوقف.

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