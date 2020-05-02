شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يكشف تطورات استعداداته للعودة لتدريبات الزمالك بعد 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود عبدالعزيز لاعب وسط الزمالك، عن تطورات برنامجه التأهيلى بعد خضوعه لعملية جراحية منذ عدة أشهر نتيجة إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة.

وأكد زيزو فى تصريحات صحفية أنه يخوض برنامجه التأهيلى، فى الفترة الحالية لكى يكون جاهزًا للعودة من جديد إلى الملاعب وأضاف أنه من المقرر أن يعود للتدريبات بعد ثلاثة أشهر، موضحًا أن طبيب الزمالك محمد أسامة يتابع بشكل مستمر مع الطبيب الألمانى الذى أجرى له العملية الجراحية من أجل اطلاعه على كافة المستجدات وسير البرنامج التأهيلى.

Advertisements

وتشهد الفترة الحالية توقف النشاط الرياضى فى كافة أنحاء العالم كإجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على الاطمئنان على حالة محمد عبدالعزيز زيزو، خلال فترة التأهيل التى يخضع لها، خاصة أنه يسعى للاطمئنان على اللاعب والوقوف على حالته فى الموسم الجديد نظرًا لحاجته لتدعيم خط وسط الأبيض، وذلك لتحصين بدائل وسط ملعبه بعودة زيزو عقب التعافى من الإصابة، خاصة أن الجهاز الفنى للفريق، وظف الثنائى يوسف أوباما وأحمد زيزو فى وسط الملعب كبدائل للثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى لاعبى وسط الفريق منذ إصابة محمود عبد العزيز.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو الجارى، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.