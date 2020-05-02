شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى ردًا على منح اللقب الأهلى حال إلغاء الدورى: هل حدث ذلك فى 2011؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، حول منح الأهلى لقب الدورى هذا الموسم حال إلغاء البطولة فى ظل تصدر الفريق الأحمر المسابقة التى توقفت لتجنب انتشار فيروس كورونا، قائلا: "هو فى 2011 لما الدورى أتلغى الحرس خد الدورى؟".

ويأتى رد أمير مرتضى فى تصريحاته لليوم السابع، ليؤكد رفض الزمالك تحديد بطل لهذا الموسم حال عدم اكتمال المسابقة وهو ما حدث فى 2011 عند إلغاء مسابقة الدورى الممتاز حيث كان حرس الحدود على صدارة جدول الترتيب ولم يتم تتويجه باللقب بعد إلغاء المسابقة.

يتوقف النشاط الرياضى فى مصر خلال الفترة الجارية، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، الذى تسبب فى تعليق منافسات الدورى الممتاز والدوريات الأوروبية فى الكثير من الدول الأوروبية وكذلك العربية.

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فيما أنشأ رؤساء أندية الدورى الممتاز جروب "واتس آب" لمناقشة مصير بطولة الدورى الممتاز للموسم الجارى، سواء بالاستكمال أو المطالبة بإلغاء البطولة بسبب انتشار فيروس كورونا، ويضم جروب الـ"واتس آب" جميع رؤساء أندية الدورى الـ18، وتم البدء فى طرح الأسئلة على الجروب حول إمكانية استئناف بطولة الدورى خلال الفترة المقبلة، وأيضاً السلبيات والإيجابيات الخاصة فى حال إلغاء المسابقة.

فى سياق متصل، كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، أنه سيتم تحديد مصير بطولة الدورى يوم 5 مايو الجارى سواء استكماله من عدمه بسبب فيروس كورونا، وإرساله إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

وكان الزمالك قد نجح تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو الجارى، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.