حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 2 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 2 / 5 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، فى بيان رسمى.. اللجنة الخماسية تؤكد جاهزيتها لاستئناف الدورى فى بيان رسمى.. اللجنة الخماسية تؤكد جاهزيتها لاستئناف الدورى الأندية تطالب عودة منصب "أمين الصندوق" فى مجلس الجبلاية الجديد الأهلى يتمسك باستكمال الدورى.. ويؤكد: إلغاء النشاط يهدر الحقوق المالية للأندية الزمالك ينتظر عودة "ساسى" لفتح باب تجديد عقده مروان محسن يترقب بدء جلسات الأهلي لتجديد العقد رئيس الزمالك يقترح على وزير الرياضة خطة "فتح جزئى"للاندية Advertisements فايلر يرفض عروض شراء "ظهير الأهلي" رغم الاستبعاد الفني مرتضى منصور: خزينة الزمالك تنتعش بـ120 مليون جنيه الشهر المقبل رسمياً.. الإسماعيلى يطعن على غرامة الـ 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن

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