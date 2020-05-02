شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي: الزمالك "موقفشي معايا"..وصرفت 120 ألف جنيه للحفاظ على لياقتي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق والأنتاج الحربي الحالي أنه شعر بحالة من الغضب والحزن لعدم مساندة نادي الزمالك في الموسم الرابع له مع الفريق الذى لم يكن موفق فيه نتيجة الأصابة التى حرمته من المشاركة كثيراً في المباريات.
وتابع باسم مرسي في تصريحات لبرنامج "أقر وأعتر ف" مع الإعلامي أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورت : قدمت ثلاثة مواسم رائعة مع الزمالك ..سجلت فيها 50 هدفاُ وكنت أسير بشكل جيد للغاية وفي الموسم الرابع تعرضت للأصابة في رباط الركبة ثلاث مرات مُتتالية وهذا أبعدني بالطبع عن المباريات وكنت أنتظر من الزمالك مساندتي وعدم التفريط فيا بسهولة.
وأستطرد مهاجم الأنتاح الحربي ، قائلاً: هناك لاعب رحل من الزمالك لأحدى دوريات الخليج على سبيل الإعارة ولم يلعب موسماً في الإعارة وعاد للأبيض وشارك مع الفريق وهذا ما أغضبني فلماذا لم يُساندني مثلما فعل مع هذا اللاعب؟
وأكد باسم أنه طلب من مسئولي الزمالك الرحيل لليونان على سبيل الإعارة بعدما وجد أنه غير مرغوب فيه داخل الفريق لكن تجربة الإعارة باليونان لم تكن موفقة بسبب عدم إنتظامها ربما بسبب إجراءات التجنيد رغم بدايته الجيدة مع ناديه اليوناني الذى رحل له من الزمالك.
وأوضح مهاجم الزمالك أنه يتمنى إستعادة مستواه حالياً مع الإنتاج من أجل العودة لمنتخب مصر وإذا كانت هناك رغبة من الزمالك فليس لديه مانع من العودة للأبيض لكن هذا سيكون صعباً لعدم رغبة أحد مسئولي جهاز الكرة في الزمالك عودته للفريق مرة أخرى.
وشدد باسم مرسي على أنه لم يُقصّر في حق نفسه حينما كان لاعباً في الزمالك ولم يكن يهتم بالسويشيال ميديا ، مُعلقاً: " كنت أحافظ دائماً على مستوايا ولياقتي وقد لا يعلم الكثيرون أنني تعاقدت مع أحد المدربين بشكل خاص للتدريب لديه مقابل 120 ألف جنيه سنوياً للحفاظ على لياقتي .
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