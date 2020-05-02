شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي: الأهلي يستحق التتويج بالدوري لو تم إلغاء الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى باسم مرىسي مهاجم الزمالك السابق والإنتاج الحربي الحالى أن الأهلي يستحق التتويج ببطولة الدوري حال عدم استكمال الموسم الحالي جراء جائحة كورون،ا بسبب فارق النقاط الكبير بينه وبين أقرب منافسيه حالياً.

وأكد باسم مرسي أن الأهلي قدم موسم جيد وهو حامل اللقب في الموسم الماضي والفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني كبير للغاية لذا فهو الأحق بالتتويج بالدوري لو تم إلغاء المسابقة حالياً ، موضحاً أن نفس الامر ينطبق على نادي ليفربول الانجليزي الذى يضم بين صفوف النجم المصري محمد صلاح فلو تم إلغاء الموسم في إنجليزي لابد أن يتوج ليفربول بالدوري الانجليزي بسبب فارق النقاط الكبير بين الليفر وأقرب منافسيه وهو مانشستر سيتي.

وروى باسم مرسي واقعة مشادته مع حازم إمام لاعب الزمالك خلال معسكر مباراة صن داونز قبل عدة سنوات ببطولة أفريقيا ، قائلاً: الأمر كان "هزار" لكن وجود بعض رجال الإعلام مع الزمالك في الرحلة الافريقية ساهم في تهويل الواقعة بشكل كبير.

وتابع باسم مرسي في تصريحات لبرنامج "أقر وأعتر ف" مع الإعلامي أحمد شوبير في قناة أون تايم سبورت : كنا قاعدين ..أنا وأحمد دويدار ومعنا بعض لاعبي الفريق ونتبادل الهزار.

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واستطرد: حينما كنا نتبادل الهزار تحدثت مع مع حازم إمام ..وقلت له مُداعباً: خلاص بقي يا حازم ..فقام بالرد عليا قائلاً،: أسكت بقي ، وقام بالتهويش بسكينة كانت في يده على سبيل الهزار وفوجئت بالسكينة تُصيبني في وجهي لكن بشكل بسيط.

وأكد باسم مرسي أن الموضوع لم يكن له أي توابع بيني وبين حازم لأنني أعلنت أن الواقعة كانت على سبيل الهزار لكن وجود بعض رجال الأعلام ساهم في تضخيم الواقعة فعندما رجع الفريق القاهرة "حسينا أن الدنيا ولعت علينا".

وأوضح باسم مرسي أنه تحدث مع حازم إمام وقال له : الموضوع بسيط وانتهى وليس له توابع وليس لي ذنب في أي قرار يصدر ضدك.