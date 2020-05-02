شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة .. الزمالك بطلا للكونفيدرالية عام 2019 للمرة الأولى فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح فريق الزمالك فى تحقيق لقب الكونفيدرالية الأفريقية التى أقيمت العام الماضى 2019 بعد معاناة حقيقية للفريق الأبيض فى دور المجموعات بعدما ظن الجميع أن الزمالك خرج من البطولة خاصة بعد هزيمته فى اللقاء الأول امام جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل امام نصر حسين داى بهدف لمثله ، ثم التعادل أمام بيترو أتليتكو الأنجولى فى الجولة الثالثة بهدف لمثله ليحتل الفريق مؤخرة المجموعة مع نهاية الدور الاول

وفى الدور الثانى انتفض الزمالك لينجح فى الفوز على بطل أنجولا بهدف مقابل للاشئ أحرزه المغربى حميد احداد ، ثم الفوز على جورماهيا الكينى برباعية نظيفة والتعادل فى الجولة الاخيرة امام نصر حسين داى سلبيا ليتأهل كأول المجموعة

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دور الثمانية

واجه الزمالك فريق حسنية أغادير المغربى فى دور الثمانية ونجح فى تحقيق التعادل السلبى فى لقاء الذهاب الذى جمع بينهما بالمغرب ، ثم الفوز عليه فى القاهرة بهدف مقابل للاشئ

الدور قبل النهائى

واجه الزمالك نظيره النجم الساحلى التونسى فى الدور قبل النهائى ليحقق الفوز عليه بهدف مقابل للاشئ فى القاهرة وينجح فى تحقيق التعادل السلبى فى تونس ويصعد للمباراة النهائية

الدور النهائى

يواجه الزمالك فريق نهضة بركان المغربى ، ويحقق الفريقان الفوز بنتيجة واحدة وهى الفوز بهدف مقابل للاشئ ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح وينجح الزمالك فى الفوز