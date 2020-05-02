شكرا لقرائتكم خبر عن فى بيان رسمى.. اللجنة الخماسية تؤكد جاهزيتها لاستئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خطة الاتحاد في حالة استئناف النشاط الرياضي وذلك خلال استقبال الوزير اليوم بمكتبه للجنة برئاسة عمرو الجنايني وحضور الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة والدكتورة سحر عبد الحق والدكتور أحمد عبد الله والكابتن محمد فضل أعضاء اللجنة، كما حضر الاجتماع الدكتور أحمد الشيخ رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير.



ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة بيانا رسميا جاء فيه، :" أكد عمرو الجنايني وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع مع وزير الرياضة، على استعداد وجاهزية الاتحاد المصري لكرة القدم حال صدور قرار الدولة بعودة النشاط في أي وقت".



ومن جانبه شدد الدكتور أشرف صبحي على ان عودة النشاط الرياضي ستقرره الحكومة المصرية وفقا للمعطيات الراهنة وفى ضوء المستجدات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأوضح ان معطيات الواقع الحالي تشير استمرار صعوبة عودة النشاط خلال الوقت الحالي ، كما أثنى على جهود اللجنة الخماسية في إعداد رؤية فنية كاملة حال استئناف الدوري، مؤكدا على التنسيق الكامل بين الوزارة والاتحاد في هذا الشأن.



كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الإجراءات والضوابط الخاصة بإجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم القادم فى إطار التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم وفى ضوء ملابسات الموقف الحالي والخاص بإجراءات الحكومة المصرية لمواجهة انتشار وتداعيات فيروس كورونا .