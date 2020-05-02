شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أفضل ليكون بديل معلول فى الأهلي.. وحيد أم مارسيلو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهتم أكثر من نادى محلى أو خارجى بضم ظهيرى أيسر الأهلى، الثنائى محمود وحيد وحسين السيد، حيث يتواجد الأول فى صفوف الفريق الأحمر ولكنه لا يشارك، بينما يتواجد الثانى فى صفوف الصفاقسى التونسى على سبيل الإعارة منذ يناير الماضى، وهو ما جعل مسئولو القلعة الحمراء الاختيار بين الثنائى ليكون بديل التونسى على معلول فى صفوف المارد الأحمر.

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رفض مسئولو النادى الأهلى العروض التى تلقاها مؤخراً لشراء محمود وحيد ظهير أيسر للرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى، رغم أن اللاعب كان خارج حسابات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق طوال الموسم الماضى تقريباً ولم يُشارك إلا على فترات قليلة للغاية.

ويأتى تمسك الأهلى حتى الآن بمحمود وحيد بعدما رفض رينيه فايلر عودة حسين السيد "مارسيلو" ظهير أيسر الفريق المُعار للصفاقسى يالتونسى حيث أعلن المدرب السويسرى أنه ليس بحاجة لخدمات مارسيلو لذا من الأفضل الإبقاء على محمود وحيد ليكون بديلاً للظهير الدولى التونسى على معلول.

على صعيد متصل، دخلت عدة أندية محلية على خط التفاوض مع حسين السيد الظهير الأيسر حيث أبدت 3 أندية محلية رغبتها فى ضم اللاعب فى الموسم المقبل على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وتنتهى إعارة حسين السيد للنادى التونسى بنهاية الموسم الجارى، لكن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى رفض عودة اللاعب لعدم حاجة الفريق لجهوده الأمر الذى فتح الباب أمام عدة أندية ترغب فى ضم اللاعب على سبيل الإعارة أو البيع النهائى ومن هذه العروض 3 أندية محلية بجانب عرض من الصفاقسى الذى يرغب فى تجديد إعارة مارسيلو مرة أخرى.

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فى سياق مغاير، يُتابع مسئولو النادى الأهلى، بالتنسيق مع المحامى السويسرى مونتييرى، ملف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، سواء فيما يتعلق بشكوى الزمالك ضد الأهلى بالتحريض على هروب اللاعب من الأبيض للانتقال للأحمر، أو فيما يتعلق بشكوى الزمالك ضد اللاعب واتهامه بالهروب من القلعة البيضاء والرحيل لنادى أفيش البرتغالى دون علم الأبيض قبل التوقيع للأهلى.

وصعد نادى الزمالك، منذ عدة أشهر، قضية محمود كهربا للفيفا، وقدم الأبيض شكويين واحدة ضد الأهلى والأخرى ضد اللاعب الذى رحل للقعة الحمراء فى يناير الماضى قادماً من الدورى البرتغالي.

وشهدت الأيام الماضية تأكيدات من المحامى السويسرى للأهلى بأن موقفه سليم وقوى بخصوص شكوى الزمالك، لأن الأهلى تعاقد مع اللاعب بشكل قانونى من نادى أفيش البرتغالى ولا يوجد هناك ما يُثبت أن الأهلى حرض اللاعب على الهروب من الزمالك لأن هذا لم يحدث من الأساس.