هنا الألعاب الشهيدة.. التنس رياضة فرنسية تحسن وظائف القلب وتقلل التوتر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التنس من أبرز رياضات الطبقات الأرستقراطية، وترجع أصولها إلى القرن الحادى عشر الميلادى فى فرنسا، حيث تم إدراجها من الأوساط الملكية الفرنسية خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، وكانت تلعب فى أفنية مسورة.

بينما نشأت لعبة التنس الحديثة فى إنجلترا عام 1873، حيث تتألف من لاعبين فى مباريات الفردى، أو فريقين مكونين من لاعبين فى مباريات الزوجى، ويحمل كل لاعب مضربا يستخدمه فى ضرب كرة فوق الشبكة لمنطقة الخصم وعدد الضربات ليس محددا، إنما النتيجة تحدد الرابح.

كرة التنس مطاطية وخفيفة الوزن ولونها أصفر وشكلها دائرى وهى مكسوة باللباد، حيث إنها ذات شكل خارجى منتظم، ومتصلة بدون خيوط، ويتراوح قطرها بين (6.35 سم) و(6.67 سم)، أما وزنها فيتراوح بين 56.7 جرام و 58.5 جرام . يندرج فى نشاط التنس عدد من البطولات المهمة، أبرزها بطولة أمريكا المفتوحة وأستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة وويمبلدون وبطولة رولان جاروس. كما أن رياضة التنس لها فوائد عديدة أبرزها : 1-تحسين وظائف القلب بانتظام فعندما تجرى فى الملعب للعب الكرة أثناء النقطة تصل إلى مستوى مرتفع للحركة. Advertisements 2- لها فوائد لعضلات البطن والجزء العلوى والساقين. 3- تقلل من التوتر وتعمل على تنشيط المخ، حيث إن كل مرة يقوم فيها اللاعب بضرب الكرة يجب أن تتفاعل وتستجيب بسرعة، وإذا أردت أن تنجح فيجب أن ترسم استراتيجية لكل خصم، وهذا يساعد على المحافظة على نشاط المخ وشبابه. 4- تساعد على تقوية العضلات العليا للذراع ثنائية الرؤوس والعضلات ثلاثية الرؤوس والكتفين والساعدين. 5- تحافظ على مرونة الجسم نظراً لأنها تعمل على تمديد عشرات العضلات فى جميع أجزاء الجسم . 6-تقوية عضلات الساقين السفلى والعليا رباعية الرؤوس.

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