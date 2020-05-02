شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر عودة "ساسى" لفتح باب تجديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسؤولو الزمالك، عودة التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، من بلاده، حين استئناف رحلات الطيران المعلقة لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك من أجل الحديث مع اللاعب حول تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

يأتى قرار الزمالك فى ظل الرغبة المتبادلة بين مسئولى الأبيض وساسى حول استمراره فى القلعة البيضاء، بعد استبعاد رحيله عن الفريق فى فترة الانتقالات المقبلة، لكونه أحد الركائز الأساسية للفريق الأبيض منذ ضمه من صفوف النصر السعودى، حيث يتبقى فى عقده موسم مع القلعة البيضاء بخلاف الموسم الحالى، المتوقف لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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ومن المنتظر، أن يفتح مسؤولى الزمالك باب استمرار فرجانى ساسى وتجديد التعاقد معه حين عودته من تونس، بعد جس نبضه أكثر من مرة وتأكيده حول رغبته فى مواصلة مشواره بالقميص الأبيض حيث يعد هذا الموسم هو الثانى له داخل القلعة البيضاء بعد ضمه الموسم الماضى من النصر السعودى، ليصبح أحد الركائز الأساسية بالفريق الأبيض.

ويحرص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على التواصل معهم بشكل مستمر إلى جانب باقى لاعبى الفريق للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ولجأ الفرنسى باتريس كارتيرون لتقسيم لاعبى الفريق على مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب"، بحيث تكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الجهاز المعاون يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته التى حددها كارتيرون للإشراف على تدريبات جميع اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الحالية، حيث يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مواصلة متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، حيث طلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.