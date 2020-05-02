شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. المغربى حميد أحداد يتالق مع الرجاء قبل العودة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المغربى حميد أحداد مهاجم فريق الزمالك والمعار الى الرجاء لمدة 6 شهور فى 17 مباراة خلال بطولة الدورى المغربى و دورى أبطال أفريقيا .

وتمكن المغربى حميد أحداد من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين فى المباريات التى ظهر خلالها بشكل قوى .

هذا وقد كشفت تقارير صحفية مغربية، أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، لا يرغب فى عودة المهاجم حميد أحداد، بعد نهاية إعارته، وهو ما يسهل مهمة الرجاء فى الحصول على خدماته بشكل نهائي، فى سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ذكرت صحيفة "هيسبورت" المغربية، وفقا لمصدر مسئول فى نادى الزمالك، فإن حميد أحداد، لا يدخل اهتمامات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، ويرفض عودته للفريق بعد نهاية إعارته لصفوف الرجاء المغربى.

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أضافت الصحيفة أن موقف المدرب الفرنسي للفارس الأبيض، بعدم وجود اللاعب في حساباته يسهل من مهمة الرجاء، فى الحصول على خدمات حميد أحداد، فى سوق الانتقالات المقبلة.

ويسعى مسئولى الرجاء إلى شراء عقد أحداد من الزمالك بصفة نهائية، بعد أن قدم اللاعب أداء لافتا هذا الموسم خلال المباريات التي لعبها، خاصة في مسابقتي دوري الأبطال الإفريقية وكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

كان الزمالك، قد ضم حميد أحداد من صفوف فريق الدفاع الحسنى الجديدى، فى صيف عام 2018، بعقد لمدة 4 سنوات.

ويطالب الدفاع الحسنى، بالحصول على نسبة 20 %، من إعارة الزمالك، لمهاجمه السابق حميد أحداد، لصفوف فريق الرجاء المغربى، خلال الموسم الجارى.