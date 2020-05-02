شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي: كل فرق الدوري بتجيب "حلاقين" في المعسكر ليلة المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق والإنتاج الحربي الحالي دهشته من هجوم البعض عليه خلال تواجده في الزمالك بسبب "قصّات شعره" وقيامه بإحضار "مُصفف شعر أو حلاق" في معسكر الأبيض قبل المباريات، موضحاً أن هناك من بالغ في هجومه عليه بسبب هذا الأمر.

وتابع باسم مرسي في تصريحات لبرنامج "أقر وأعتر ف" مع الإعلامي أحمد شوبير في قناة أون تايم سبورت : : "مكنتش بجيب حلاق في المعسكرات..لأني مكنتش بحلق شعري كتير ..كان فيه لعيّيبة تانية هي اللي كانت بتجيب الحلاق المعسكر واللي الناس متعرفوش أن كل فرق الدوري المصري تقريباً بتجيب حلاقين المعسكر ليلة المباريات.

ويرى باسم مرسي أنه واثق من العودة للتألق عبر بوابة فريق الانتاج والعودة منه لمنتخب مصر في المستقبل القريب خاصة وأنه ظهر بشكل جيد هذا الموسم فقد سجل هدفين في 7 مباريات شارك فيهما ولو أستمر الموسم سيكون الحال أفضل وسيعود للتألق والتسجيل بما يرفع أسهمه في العودة للمنتخب الأول تحت قيادة حسام البدري الذى يراه مدرباً قديراً ويستطيع تحقيق طموحات الجماهير المصرية في الفترة المقبلة.

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وأكد مهاجم الزمالك السابق والإنتاج الحربي الحالى أن الأهلي يستحق التتويج ببطولة الدوري حال عدم استكمال الموسم الحالي جراء جائحة كورون،ا بسبب فارق النقاط الكبير بينه وبين أقرب منافسيه حالياً.

وأوضح باسم مرسي أن الأهلي قدم موسم جيد وهو حامل اللقب في الموسم الماضي والفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني كبير للغاية لذا فهو الأحق بالتتويج بالدوري لو تم إلغاء المسابقة حالياً ، موضحاً أن نفس الامر ينطبق على نادي ليفربول الانجليزي الذى يضم بين صفوف النجم المصري محمد صلاح فلو تم إلغاء الموسم في إنجليزي لابد أن يتوج ليفربول بالدوري الانجليزي بسبب فارق النقاط الكبير بين الليفر وأقرب منافسيه وهو مانشستر سيتي.