شكرا لقرائتكم خبر عن بيبو وزيزو وهيما الأبرز.. 5 قصات شعر هزت عرش الايجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل نجم رياضي طقوسه الشكلية الخاصة، كل بحسب شخصيته وما يتوافق معاها، أو طبقا لمسايرة العصر والموضة، كما يعتبر لاعب كرة القدم بصفة خاصة من أكثر العناصر المؤثرة في المجتمع باعتباره مثلاً وقدوة لعشاقه من الجماهير، الشغوفة بتلك الرياضة التي تحتل المكانة الأولى في الشعبية.

وعلى مدار تاريخ الايجيبشن ليج ظهرت الكثير من مظاهر الموضة خاصة في "قة الشعر" بين النجوم الذين واكبوا تطورعصرهم بل وحفذوا بعض الجماهير على الاقتداء بهم وتقليدهم.

بيبو

اشتهر محود الخطيب نجم النادي الأهلي السابق ورئيسه الحالي، ليس فقط بمهارته فى لعب الكرة وهز أهدافه للشباك، بل قاد جيل موضة السبعينات والثامنينات بشعره "الكنيش" التسريحة الأشهر التى قام بها فقلده نجوم الكرة من الأهلى والنوادى الأخرى وشباب مصر من هذا الجيل.



بيبو وشطة وعادل امام



بيبو

محمد زيدان

تأثر محمد زيدان نجم منتخب الفراعنة السابق بتجربته الاحترافية في الدوري الألماني، ليحاكي نجوم ألمانيا في أحدث قصات الشعر ولعل أبرزها رسمه لأول حرف من إسمه "z" على رأسه وفي مرة أخرى رسم كرة القدم وكان من أبرز مميزاته مع المنتخب في أمم أفريقيا.



زيدان

إبراهيم سعيد

"بسبب شعره"، يمتلك هيما قصة مثيرة مع الاحتراف فى الدورى الإنجليزى، حيث كان عمره وقتها 19 عاماً، اختاره وقتها ديفيد مويس وقال له ستأخد بعض الوقت بعيداً عن المباريات حتى تعتاد أجواء الكرة الإنجليزية، لم يكن لدى إبراهيم سعيد أى نوع من أنواع الصبر، شعر بالملل رغم أنه تواجد على مقاعد بدلاء إيفرتون فى مباريات مهمة للغاية ضد تشيلسى وتوتنام وأرسنال، وفجأة أخطره مويس أنه قد يشارك أمام ليفربول ليقرر إبراهيم سعيد احتفالا بهذا الأمر أن يصبغ شعره باللون الأحمر، فجأة قوبل هيما بهجوم حاد، لم ينتبه إلى حقيقة أن اللون الأحمر هو اللون المميز لليفربول المنافس الأزلى لإيفرتون ليقرر مويس استبعاده من مباراة ليفربول بسبب شعره "الأحمر"، وبصفة عامة تميزت قصات شعر ابراهيم سعيد في الدوري المصري بالغرابة والإثارة.

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ابراهيم سعيد

باسم مرسي

باسم مرسى لاعب الإنتاج الحربي الحالى والزمالك السابق بات مُتخصصاً في الظهور بإطلالات مختلفة فى قصات الشعر حيث يحرص على تغيير لون الشعر بين كل حين وأخر وفقًا لقصات الشعر المختلفة التى يظهر بها سواء على السوشيال ميديا أو فى المباريات ، وأصبح باسم مرسى مُهتم بكل ما هو جديد فى عالم موضة قصات الشعر التى ينشرها على صفحته الشخصية عبر إنستجرام.



باسم مرسي



باسم مهاجم الانتاج



باسم مرسي لاعب الانتاج



باسم مرسي وقصة مختلفة

عبد الله السعيد

وتعتبر "قصة شعر" عبد الله السعيد بماسبة الماركة المميزة للاعبي الدوري المصري، حيث سار على نهجها الكثير من اللاعبين لدرجة أن الجماهير الكروية تكاد تخطيئ بينهم في الملعب لانتشار تلك القصة.