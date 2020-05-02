شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يسترجع ذكريات جيل غالى وجمعة وبركات: أيام لمتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع وليد سليمان نجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، ذكرياته مع الجيل السابق للمارد الأحمر، حيث نشر اللاعب مقطع فيديو قصير عبر صفحته على انستجرام، خلال وجوده مع نجوم الفريق السابقين حسام غالى و وائل جمعة ومحمد بركات وشريف عبد الفضيل ومحمد نجيب، معلقًا عليه: "أيام لمتنا".

ووقع وليد سليمان لاعب الأهلى مؤخراً على عقود تجديده مع القلعة الحمراء مقابل 22 مليون جنيه فى موسمين خالصة الضرائب، بواقع 11 مليونا فى الموسم الواحد، على أن يتم استثناء اللاعب من نسبة المشاركة.

ورغم أن وليد سليمان والنادى الأهلى لم يفصحا عن قيمة المبلغ الذى حصل عليه اللاعب عند التجديد إلا أن مصدرا فى القلعة الحمراء كشف عن قيمة العقد وهى 11 مليون جنيه فى الموسم الواحد خالصة الضرائب، موضحاً أن وليد سليمان بات أغلى لاعب فى تاريخ الأهلي.

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وقال المصدر إن ما يحصل عليه وليد سليمان حالياً لم يحصل عليه أى لاعب أخر فى تاريخ القلعة الحمراء فقد أبلغت لجنة التخطيط للكرة بالنادى وليد سليمان خلال جلسة التفاوض التى جمعتهما الخميس قبل الماضى بمقر النادى بالجزيرة أن عقده بات هو الأعلى فى تاريخ النادي.

وتعامل الأهلى باحترافية شديدة مع تجديد ملف رباعى الفريق الكبار، وأسند الأمر برمته إلى لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، وكذلك بتوصيات من الجهاز الفنى للفريق وعلى رأسه السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء .

وتراجع وليد سليمان، فى آخر تحديث للقيمة التسويقية على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت بمقدار مليون و700 ألف جنيه مصرى. وكانت القيمة التسويقية لوليد سليمان قبل الثامن من أبريل الجارى تقدر بحوالى نصف مليون يورو، ما يعادل 8 ملايين و600 ألف جنيه مصرى، قبل أن تتراجع قيمته التسويقية إلى 400 ألف يورو، ما يعادل 6 ملايين و900 ألف جنيه مصرى.

يذكر أن أعلى قيمة تسويقية وصل إليها حاوى الأهلي فى موسم 2012 بحوالى مليون يورو أى ما يعادل 17 مليون جنيه فى الوقت الحالى.