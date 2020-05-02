شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي يروي تفاصيل "خناقة السكين" مع حازم إمام في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق والانتاج الحربي الحالي واقعة مشادته مع حازم إمام لاعب الزمالك خلال معسكر مباراة صن داونز قبل عدة سنوات ببطولة أفريقيا ، قائلاً: الأمر كان "هزار" لكن وجود بعض رجال الإعلام مع الزمالك في الرحلة الافريقية ساهم في تهويل الواقعة بشكل كبير.

وتابع باسم مرسي في تصريحات لبرنامج "أقر وأعتر ف" مع الإعلامي أحمد شوبير في قناة أون تايم سبورت : كنا قاعدين ..أنا وأحمد دويدار ومعنا بعض لاعبي الفريق ونتبادل الهزار.

واستطرد: حينما كنا نتبادل الهزار تحدثت مع مع حازم إمام ..وقلت له مُداعباً: خلاص بقي يا حازم ..فقام بالرد عليا قائلاً،: أسكت بقي ، وقام بالتهويش بسكينة كانت في يده على سبيل الهزار وفوجئت بالسكينة تُصيبني في وجهي لكن بشكل بسيط.

Advertisements

وأكد باسم مرسي أن الموضوع لم يكن له أي توابع بيني وبين حازم لأنني أعلنت أن الواقعة كانت على سبيل الهزار لكن وجود بعض رجال الأعلام ساهم في تضخيم الواقعة فعندما رجع الفريق القاهرة "حسينا أن الدنيا ولعت علينا".

وأوضح باسم مرسي أنه تحدث مع حازم إمام وقال له : الموضوع بسيط وانتهى وليس له توابع وليس لي ذنب في أي قرار يصدر ضدك.